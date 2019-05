Liberecký kraj /VIDEO/ – Druhý sraz historických a retro kočárků uspořádal v sobotu Spolek historie Mimoňska. Na náměstí v Mimoni se sešlo 84 exponátů, které přivezly sběratelky z různých koutů kraje i republiky.

„Loni přijely i dvě dámy z Frýdku-Místku. Sběratelky si tu vyměňují poznatky a zážitky a do spanilé jízdy se zapojují i maminky s novodobými kočárky,“ říká hlavní organizátorka Lenka Špačková, která letos připravila i speciální vlajku. Velký zájem je podle ní i díky tomu, že v Libereckém kraji se žádná podobná akce nekoná. Účastníci se vydali na spanilou jízdu centrem města a zavítali také do městského muzea. Doprovod jim dělaly i historické bycikly firmy Achilles z Horní Police. Akce byla také neformální oslavou Dne matek, do každého kočárku vložil starosta města květinu.