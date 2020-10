Zdroj: Deník„Je půl desáté pryč a měli jsme tu prvního voliče. Po pravdě jsme ráno v sedm čekali, že už zde budeme mít frontu několika zájemců o tento způsob volby,“ uvedla zapisovatelka v České Lípě Eva Jandová.

Voliči do areálu podl dohledem policistů přijedou podle značení svým osobním automobilem, a aniž by z něj vystoupili, odvolí. Mohou si přivézt již předvyplněné volební lístky, které dostali do schránek, případně budou k dispozici k vyplnění na místě a členové komise je dotyčným podají do vozu.

Osoby, z českolipska, které mají nařízenou izolaci či karanténu z důvodu pozitivního testu na onemocnění COVID-19 a zároveň chtějí odevzdat svůj hlas v krajských a senátních volbách, mohou využít možnost volby z auta na vyhrazeném parkovišti v městském areálu v Poříční ulici pouze dnes, ve středu do 15 hodin. Komise má čtyři členy, tři z nich jsou v ochranných oblecích a se štíty, ve stanu je doplňuje zapisovatelka vyslaná Krajským úřadem Libereckého kraje.