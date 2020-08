Přestože nad letošním ročníkem Skotských her, největších svého druhu v kontinentální Evropě, visel dlouho otazník, i letos tu padaly rekordy. A dokonce i jeden světový v režii siláka z Teplic. Vladislav Tuláček dokázal 25kilové skotské závaží poslat do výšky 5,5 metru a překonat tím svůj dosavadní rekord 5,39 metru.

„V předchozích letech ho zvyšoval vždy o jeden centimetr, teď o celých jedenáct!“ potvrdil Miroslav Marek z Agentury Dobrý den v Pelhřimově, která vydává českou verzi Guinessovy knihy rekordů. „Vláďa je prostě Golem,“ zhodnotil silákův výkon a dodal, že nešlo o jediný dosažený rekord v rámci 20. skotských her na Sychrově.

„Obdivuhodný byl i výkon Natalie Kroftové v ženské skupině, která závaží o hmotnosti 12,8 kilogramu vyhodila do výšky 3,80 metru. Představte si, že karton s dvanácti krabicemi mléka hodíte téměř čtyři metry vysoko,“ přiblížil Marek další z rekordů. Dodal, že nemalou zásluhu na výkonech všech soutěžících má i herec Martin Polách z Šaldova divadla, který se ujal role sportovního komentátora a závodníky i přihlížející publikum dokázal jak se patří „vyštengrovat.“

Závěrečný potlesk ale nepatřil jen přítomným silákům, kteří kromě skotského kladiva a závaží házeli i pětimetrovou kládou. Ten vzdali všichni zúčastnění pořadateli her Václavu Routovi. „Moc ho obdivuji za to, že se do toho i za letošních omezených podmínek pustil. Tahle doba nejlépe ukázala, kdo dělá podobné akce z ekonomických důvodů a pro koho je to srdeční záležitost, jako právě u Vaška,“ pronesl Miroslav Marek. „Z jiných podobných akcí dobře vím, kolik stojí jen pronájem pódia, ozvučení, hygienického zázemí a mnoho dalších věcí. To se ze vstupného nedá zaplatit, a přesto se do toho kvůli lidem pustí,“ doplnil Marek.

„Je to hluboce subvencovaná akce,“ připustil sám Václav Rout. „Ale v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že se mohou pořádat akce alespoň do tisíce lidí, tak jsem neváhal. Potvrdil mi to i zájem. Vstupenky zmizely během jediného dne. Pravda je, že zahájení bylo trochu smutné, přeci jen sem běžně jezdí osm tisíc lidí, ale říkal jsem si, že když to dělám dvacet let, přeci to nezapíchnu při prvních potížích,“ podotkl organizátor.

Kromě počtu milovníků skotských kiltů se letos nezměnilo prakticky nic. Nechyběly skotské tance, kapely a samozřejmě dudáci. Těch sem letos naopak dorazil rekordní počet. „Při úvodním nástupu pochodovalo asi 70 dudáků a bubeníků. V tom jsou letošní hry unikátní, protože tolik jich tu najednou ještě nikdy nebylo. Nejen na hrách, ale dokonce v ČR,“ prozradil Václav Rout. Dudáci přiletěli na Sychrov z Německa, Irska, ale i z Velké Británie, přestože jim po návratu z Česka hrozí karanténa. „A určitě chtějí přijet i za rok,“ naznačil, že se pořádání her s tak obrovskou fanouškovskou základnou jen tak vzdát nehodlá, i když nikdo netuší, čím nás příští měsíce překvapí.

Utvrzují ho v tom i návštěvníci. Třeba Iveta s Richardem, kteří už poněkolikáté dorazili na Sychrov z Ústí nad Labem. A kteří vytrvali i do nočních hodin, kdy to v pravém „skotském“ počasí, blátě a dešti rozbalili skvělí Vintage Wine.

Skotské hry na Sychrově

Pořádají se už od roku 1999.

Patří mezi největší hry svého druhu ve střední Evropě.

Soutěží se v několika disciplínách, jako je hod skotským závažím do výšky, skotským kladivem do dálky nebo hod kládou.

Na Sychrově padají každoročně rekordy včetně počtu mužův tradičních kiltech.

Akce je spojena s vystoupením žánrových a dudáckých kapel, letos ji ozdobila dudácká kapela Cross Sword Pipe Band a sólista na dudy David Johnston.