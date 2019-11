Každý všední den zde kolem půl osmé ráno proudí zástupy dětí. Včera ale zůstala brána do areálu základní školy na sídlišti Sever v České Lípě uzamčena. Nikde nikdo, ani žádný zmatený žák či jeho rodič. Pouze paní školnice uklízela spadané listí. Čtyři desítky zaměstnanců včetně asistentů i kuchařek školy ve Školní ulici, kam chodí 420 dětí, se připojily do celostátní stávky.

Každý všední den zde kolem půl osmé ráno proudí zástupy dětí. Ve středu ale zůstala brána do areálu základní školy na sídlišti Sever v České Lípě uzamčena. | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Naši situaci, důvody protestu jsme několikrát s kolegy probírali. Většina sboru, i ti mladí, se nakonec shodla, že nemá smysl, aby polovina stávkovala a druhá hlídala děti, co by přišly. Taková stávka by se míjela účinkem,“ komentuje předsedkyně místní odborové organizace Marie Chadimová, která v sídlištní škole učí od jejího vzniku v polovině 80. let. Podle ní je jednodenní stávka symbolickým vzkazem vládě i veřejnosti. Ke komentářům, že je akce připravená narychlo a v nevhodný čas, dodává: „Ono se to nehodí nikdy.“