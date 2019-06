Českolipská nemocnice zřídila závory a platební místa. Během června si vedení krajské nemocnice detailně zmapuje reálné fungování zakoupeného systému a ještě nechá motoristy vjíždět a stát zdarma. Vybírat peníze začnou o měsíc později.

Nemocnice tak chce eliminovat chaos v dosavadním parkování i bezohledné řidiče. „Počty aut jsou už obrovské, bez nějaké regulace by se zde situace zhoršovala,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel nemocnice Pavel Marek. Jak zdůraznil, účelem tohoto opatření není zisk, ale snaha vytvořit prostor pro zaparkování těm lidem, kteří skutečně jedou do nemocnice.

Neoprávněné parkování

V areálu dnes neoprávněně parkují desítky vozů. „Lidé ze sídliště nebo ti, co jdou do města na nákupy, a hlavně jezdí svozy za prací do Boleslavi. Že se tak děje, máme dobře ověřené,“ prohlásil Marek. „Sám jsem byl rozčílen, když jsem viděl, jak maminka nese malé dítě 200 metrů na pohotovost,“ podotkl.

Vlastním zaměstnancům zatím špitál slibuje, že jim za využití parkoviště nebude nic účtovat. Jinam se mají přesunout také sanitky, které zabírají téměř celý prostor před dětskou nemocnicí. „Nová opatření jsou první cestou ke zlepšení situace. Chceme se dohodnout i s městem na nějakém režimu u dolního parkoviště v Arbesově ulici,“ konstatoval ředitel Marek.

Jak upřesnila mluvčí nemocnice Kateřina Amrichová, od 1. června už závory u vjezdu a výjezdu z NsP nezůstanou jen vztyčené, ale stanou se funkční.

To znamená, že při příjezdu a odjezdu budou skenovány registrační značky vozidel za účelem zajištění statistických dat. „Závory se automaticky zvednou po načtení registrační značky automobilu,“ vysvětlila mluvčí. Obavy ze zdržování provozu u příjezdu vedení nepřipouští. „Systém je moderní a rychlý. Také jsou zde dva pruhy, jeden je určen pro záchranku, policii a hasiče,“ uvedla mluvčí Amrichová.

Od července platit

Od 1. července začne ostrý provoz včetně plateb za parkovné podle sazebníku. Návštěvníci za první půlhodinu nezaplatí ani korunu. Pak za každou započatou 20 korun. Oceníku a úlevách chce nemocnice informovat na webu a cedulích. Například parkování zdarma mají mít po dobu 4 hodin držitelé ZTP, dárci krve, dialyzovaní pacienti, zákazníci lékárny a Centra zdraví. „Parkovné chystáme stejné, jako je u mnoha jiných nemocnic. Lidé ale mohou bez placení dál využít velké záchytné parkoviště pod nemocnicí,“ připomněla Amrichová. Zaplatit kartou nebo hotovostí půjde u třech platebních automatů: u vchodu do budovy A nemocnice, u zadního výjezdu a u výjezdu do ulice Purkyňova.

První informace o placení za parkování vyvolaly velké diskuse na sociálních sítích. Ne každý počin chválí. Někteří lidé kritizovali, že část odstavných ploch nesplňuje parametry parkovišť. „Starší řidiči budou zmatení, nebudou si s tím vědět rady, každé takové novinky se děsí,“ uvedla Julie Hrubá. Věcně reagoval Stanislav Pitule, který proti zavedení pořádku a závorám nic nemá, ale doporučuje, aby penzisté měli slevy. „Povětšinou jsou stáří, nemocní a jsou nuceni jezdit do nemocnice i obden. Stráví tam čtyři hodiny, nemají ZTP průkaz, jen nízký důchod, stovky zaplatí za léky, těm je každá koruna dobrá. Proto to je obrovský zásah do jejich rozpočtu. A ne každý důchodce je schopen dojít z parkoviště u Arbesa,“ soudil Pitule.

Nemocnice se hájí tím, že ve většině tuzemských ústavů se už dávno za parkoviště platí. A že se o rozšiřování míst k parkování dlouhodobě stará. Podle Amrichové zde za poslední dva roky přibylo 38 nových parkovacích míst. Navíc po zbourání staré vrátnice nechala zpevnit také další plochy. V areálu dnes lze využít na 220 parkovacích míst, dalších necelých 200 parkovacích míst je na parkovišti u Arbesa.