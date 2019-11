Neobvykle razantním krokem reagovali českolipští radní na jednání výrostků na sídlišti Sever, kteří soustavně ničili tamní hřiště. Stůl na ping pong a dvě nové branky na fotbal, které v ulici Josefa Maštálka měly dělat radost dětem, tam kvůli nim nebudou.

„Instalaci herních prvků si lidé v loňském roce odhlasovali v projektu participativního rozpočtu „Tvoříme město“. Kvůli vandalismu však není možné hřiště dokončit,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Proces dobudování dětského areálu se rozhodli zastavit radní na svém listopadovém jednání. Podle nich případ dokazuje, že i ten nejlepší záměr se může setkat s opačným přístupem nevychovaných a nepřejících lidí z okolí. „Je mi velmi líto, že jsme k tomuto rozhodnutí museli přistoupit, ale problémy byly tak velké, že prostě nebylo možné hřiště dokončit,“ uvedla starostka Jitka Volfová (ANO). Už koupené fotbalové branky a betonový pingpongový stůl město umístí do jiné čtvrti. „Věřím, že tam budou obyvatelům dělat radost a že případ hřiště v ulici Josefa Maštálka bude jen výjimka,“ podotkla Volfová.

Doplnění těchto atrakcí včetně ochranné sítě na hřiště v ulici Josefa Maštálka bylo součástí projektu číslo 22 „Hřiště pro každého“. Ten zahrnoval doplnění podobných herních prvků i na hřiště na Slovance a na sídlišti Špičák. Tam proběhlo umístění náčiní bez problémů a tyto nové atrakce tam už slouží dětem.

Jak komentoval místostarosta města Martin Brož (ANO), sjednaná firma se snažila hřiště dokončit i v ulici Josefa Maštálka.

Jenže cokoli firma na hřišti udělala, bylo do druhého dne zničeno partou místních výrostků. Volali kvůli tomu i městskou policii, ale ta problém vyřešila vždy jen na krátkou dobu. „Kdyby město hřiště do správy přijalo a zprovoznilo, znamenalo by to nekonečný kolotoč oprav. Na to město nemá peníze,“ prohlásil Martin Brož. Podle něj by navíc hřiště ani nesloužilo mladším dětem, které výrostci z hřiště vyhánějí. Proto prý radní neměli jinou volbu než úpravy areálu pro děti zastavit.

„Velká škoda, my se na jaro, až využijeme branky a stůl, moc těšili. Proč městská policie nejezdí přes hřiště v rámci prevence?“ ptala se na sociální síti jedna z obyvatelek Dagmar Turková. Další z místních, Nikola Peterová, ale oponovala, že strážníci tam jezdí: „Koukala jsem na ně z okna. Když se přibližovali ke hřišti, děti se rozutekly. Po odjezdu MP tam zase naběhly, sedly si na stoly a bylo. To je nekonečný příběh. Bylo by dobré, kdyby si rodiče své děti více hlídali,“ zmínila Peterová.

„To co tady každý den vidím a slyším, je docela masakr. Takové krásné hřiště a nikdo si toho neváží,“ zlobila se Monika Mildorfová.

Krokem města je zaskočena i autorka přijatého nápadu z projektu „Tvoříme město“. „Mrzí mě to. Také slibovali, že budu účastníkem výběrového řízení, ale nikdo nic neřekl a o průběhu se vždy dozvím jen ze sociální sítě,“ sdělila Lenka Rajsiglová. Jak poznamenala, už při přípravě nápadu si riziko vandalismu uvědomovala. „Říkali mi, že tam dají fotopasti a že se to dá řešit. Také jsem volila schválně antivandalové provedení hřiště, ale žádné není z tohoto požadovaného materiálu,“ řekla Lenka Rajsiglová.

V rámci nultého ročníku projektu „Tvoříme město“ si lidé v loňském roce odhlasovali 20 vítězných projektů, které se radnice zavázala uskutečnit. Z těchto dvaceti je k dnešku dokončena více než polovina. Radnice na provedení vyčlenila celkem 5 milionů korun. Další ročník projektu „Tvoříme město“ chce Česká Lípa vyhlásit v roce 2020 s upravenými pravidly a možností elektronického hlasování.