Během rekonstrukce dostane divadlo novou tvář. Bude zde více vstupů, prostoru a možností využití, moderní zázemí i divadelní technika odpovídající současnosti. Hlediště bude strmější, křesla širší a pohodlnější s lepším výhledem, přibudou bezbariérové přístupy, výtah, menší sál se stovkou židlí pro komornější akce, bary, zkušebna, šatny návštěvníků a herců, sklad kostýmů a další. Samozřejmostí zůstane divadelní kavárna, ale se samostatným vchodem a možností provozu bez ohledu na program divadla.

„Navázali jsme na práci předchůdců a jsem přesvědčena, že jde o dobrý projekt. Zanedbaný stav divadla chceme napravit, souvisí to i s naší snahou oživit centrum města,“ prohlásila při prezentaci projektu starostka Jitka Volfová a zdůraznila, že Česká Lípa je kulturním městem plným aktivních lidí, kteří si nové divadlo zaslouží. „Už jen proto, že ve městě se léta do kulturních zařízení výrazněji neinvestovalo,“ řekla.

Zpracovaný projekt interiéru divadla podle Volfové přichází s moderním designem, ale zachovává také historické prvky, jako jsou klenuté nebo dřevěné stropy, využitý bude také původní velký lustr v sále. „Lidé si tak díky těmto detailům připomenou, že i po rekonstrukci je to stále to jejich divadlo,“ zmínila starostka.

Podle ředitelky příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Terezy Vrané nebude možné po ukončení 44. ročníku přehlídky Českolipský divadelní podzim, kdy má obnova začít, celé dvě sezony divadlo využít.

„Představení lze pořádat i v sále kulturního domu Crystal, řadu akcí v Centru textilního tisku případně po část roku i v areálu Vodního hradu Lipý,“ zmínila některé alternativy Tereza Vraná.

OMEZENÍ V OKOLÍ

Jak potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Jolana Nebřenská, nelze si představit, že tak rozsáhlá rekonstrukce nepřinese dílčí omezení a komplikace například v dopravě. Větší dopad lze čekat ve dvorní části před nynějším vstupem do divadla. „Všichni se budeme snažit, aby život v centru nebyl stavbou paralyzován,“ uvedla Nebřenská.

Interiéry navrhl ateliér Adam Rujbr architects, tedy táž firma, která vypracovala už projekt obnovy divadla potřebný pro stavební povolení. Náklady na rekonstrukci budovy včetně přístaveb, pořízení nábytku a potřebné divadelní techniky jsou vyčíslené na 197 milionů korun. Architekt Rujbr počítá se zachováním rozměrů jeviště i stejnou kapacitou sálu. Novinkou jsou dva balkony a hlavní vstup pro diváky, který vznikne z Panské uličky.

Kromě budovy se rekonstrukce dočká také celý dvůr přístupný z Jiráskovy ulice. Do budovy divadla přibude také průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet.