FOTO: Novoborské muzeum slaví a ukazuje ty nejlepší přírůstky svých sbírek

Sklářské muzeum Nový Bor si v letošním roce připomíná 130 let existence. K tomuto jubileu připravuje celou řadu novinek a akcí. Jednou z nich byla páteční vernisáž výstavy The Best of 2013 – 2023.

Vernisáž výstavy ke 130. výročí založení Sklářského muzea Nový Bor. | Foto: Deník/Jiří Čejka