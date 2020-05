Všichni účinkující zahráli pro radost a bez nároku na honorář. Jejich skladby je možné zhlédnout a poslechnout si na internetových stránkách divadla www.kulturanb.cz/divadla i na facebookových stránkách Kultury Nový Bor https://www.facebook.com/kulturanb/.

„Jako první jsme představili sopranistku Zdeňku Cmuntovou, která zpívá s Guitar Arte triem a kapelou Kyvadlo. Je učitelkou na ZUŠ Česká Lípa. Vystudovala Teplickou konzervatoř a věnuje se také hře na klavír a na kytaru. Překvapila nás repertoárovým rozsahem od vážné hudby až přes pop. Přichystala si skladby Ave Maria, Let it Be i Werichovy písně,“ říká jednatelka Kultury Nový Bor Ilona Rejholcová.

V mladší generaci objevilo vedení divadlo 16letého studenta gymnázia Ondru Sochu. Kromě toho, že skvěle hraje na klavír a housle, je také velmi nadaný sportovec. Vyniká především v lyžování, snowboardingu, orientačním běhu, horolezectví, parkouru. Pro posluchače si vybral klavírní skladby z filmu Jamese Bonda, Amélie z Montmartru a z klasiky Isaaka Berkoviche.

„Díky nouzovému stavu jsme měli štěstí setkat se s vynikajícím houslistou Štěpánem Ježkem z Bennewitzova kvarteta, který by v tuto dobu byl už na několika světových turné v Londýně, Vídni nebo Berlíně,“ dodává Rejholcová. Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích – v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008. V loňském roce převzal soubor cenu Classic Prague Awards za nejlepší komorní výkon.

Štěpán Ježek zahrál v Městském divadle v Novém Boru se svou ženou, klavíristkou Silvií, skladby Clauda Debussyho. Silvie Ježková vyučuje na Pražské konzervatoři hru na klavír a věnuje se klavírní korepetici. Vystupuje na domácích scéně společně s flétnistou Janem Ostrým i houslistou Janem Patočkou.

Pro nejbližší dny chystá novoborská kultura představení kapely Svapona.