V minulém týdnu proběhl ve Fotbalovém klubu Brniště nábor mladých fotbalistů. Obec chce děti motivovat k pohybu.

Ve středu 15. března proběhl v FK Brniště nábor mladých fotbalistů. Zájem byl opravdu veliký. | Foto: Vít Černý

„Zájem byl opravdu veliký, což nás velmi těší a samotné nás to překvapilo. Přišlo na pětadvacet dětí a k tomu se čtyři omlouvaly pro nemoc,“ říká starosta obce Michal Vinš. Klubu to umožní přihlásit mladé fotbalisty od příští sezony do soutěží v kategoriích přípravky a mladší žáci.

„Zatím se pustíme do trénování a uvidíme, jak to bude děti bavit a podle toho se rozhodneme. Zázemí máme skvělé, tak proč toho nevyužít. V plánu je i obměna stavebních objektů u hřiště a vybudování tréninkové plochy,“ dodal starosta Brniště s tím, že hlavním cílem náborové akce bylo vést děti ke kolektivnímu sportu a hlavně pohybu.