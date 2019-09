Dobroty i slunečné počasí si do centra města přišly užít desítky lidí, kteří mohli ochutnat pivo od devíti pivovarů, grilované maso a sýry, ale i bramboráky nebo sushi.

S účastí i ohlasy byl spokojen i hlavní pořadatel akce Libor Uhlík. „Moc děkuji všem, kteří tuto myšlenku s odvahou podpořili a přidali ruce k dílu. Určitě bychom ve festivalu rádi pokračovali. Další by měl proběhnout ještě v letošním roce,“ říká Uhlík. Každý Lípa Fest by měl být podle něj na určité téma, po malých řemeslných pivovarech by se chtěli zaměřit na rodinná vinařství a návštěvníkům nabídnou ochutnávku vín.

Sobotní pohodu doprovodila muzika v podobě vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa, flašinetář, Máňa trio a Loss Mafiososs, i trojnásobný vítěz Akademie Na stojáka Stand up komik Jarda Krušina.