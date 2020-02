Kdysi v ní přebývaly celé generace švadlen z tamního oděvního učiliště, pak už sloužila jen během léta jako tábor Domu dětí a mládeže Cvikováček a zbytek roku dům zůstal nevyužitý.

„Dům jsme zachránili, dali mu novou náplň, vybavení, budoucnost,“ prohlásil na středečním slavnostním otevření starosta města Jaroslav Švehla. Komunitní dům pro seniory je jakýsi mezistupeň mezi samostatným bydlením a domem s pečovatelskou službou. Na rozdíl od pečovatelského domu svým obyvatelům poskytne i prostor pro společná setkání. Město Cvikov v jeho prostorách nechalo vytvořit celkem 14 bytů s velkorysým sociálním zázemím i kuchyňskou linkou. Bytové jednotky mají velikost určenou i podmínkami státní dotace, a to do 45 metrů čtverečních.

„Ubytovaní senioři budou v domě žít samostatně ve svých bytech, v každém bytě může žít klidně i pár,“ sdělil Švehla. Jak upozornil, náklady na rekonstrukci budovy dosáhly 21 milionů korun a město na ni získalo státní dotaci ve výši 8,4 milionu.

„Jsme pyšní, že jsme v roce 2017 jako jediné město v kraji získali peníze z programu na podporu bydlení od ministerstva pro místní rozvoj,“ poznamenal starosta.

„Na jeden takový komunitní byt je dotace 600 tisíc korun,“ vyčíslil. Podle podmínek státní dotace v domě nesmí být trvale žádná pečovatelská služba, ale za seniory bydlícími v domě budou docházet lidé poskytující sociální služby.

První nájemníci už v dubnu

„Máme po kolaudaci a teď se soustředíme na výběr nájemníků. Předpokládáme, že v průběhu dubna se do těchto nových bytů budou stěhovat první z nich,“ sdělil starosta Švehla. Cvikov byty nabídne seniorům nad 65 let, kteří nevlastní žádnou nemovitost, nedluží městu, jsou osamělí a splní ještě další podmínky. Radnice se musela zavázat, že 20 let dům neprodá ani nezmění jeho využití.

„Nemám strach o to, že bychom kapacitu domu nenaplnili. Máme už na čtrnáct bytů 23 žádostí a další jistě přijdou. Přebytek žádostí už máme na umístění do domu s pečovatelskou službou,“ uvedl Švehla. Ve Cvikově podle něj žije přes 1 200 lidí nad 60 let a přes 800 lidí nad 65 let. V městě provozovaném domě s pečovatelskou službou je 21 bytů.

O stárnutí populace a problémech seniorů hodně ví sociální pracovník města Pavel Grič. I podle něj bude ve Cvikově převis zájemců o 14 nových bezbariérových bytů enormní, proto chce s kolegy věnovat výběru mimořádnou pozornost. „Vybírat nové obyvatele domu chceme podle toho, zda takový typ bezbariérového bydlení skutečně potřebují, ale i s ohledem na budoucí dobré soužití obyvatel domu,“ řekl Grič. „Všechny žadatele plánujeme obejít, konečné slovo bude mít rada města,“ dodal.

Velká zahrada

Podle místostarosty Petra Vrabce se budoucí obyvatelé nemusí obávat vyšponovaného nájmu. „Vejdou se do dva a půl tisíce korun se vším všudy,“ přiblížil. Výhodou domu, který stojí zhruba v půli cesty mezi křižovatkou hlavního tahu na Liberec a místním fotbalovým hřištěm, je podle místostarosty velká zahrada, která nabídne nájemníkům dostatek klidového prostoru. „Navezli jsme sem dobrou hlínu, trávník je už pěkný a v úpravách zahrady hodláme dál pokračovat,“ zmínil Vrabec.

Jak informoval, rekonstrukci prováděla firma Stavby MH z Hrádku nad Nisou. „V létě se u staveniště zastavily dvě seniorky a prosily o možnost nahlédnout do domu. Obnovou byly nadšené a s velikým dojetím vzpomínaly, jak tady před šedesáti lety žily jako učnice,“ uzavřel místostarosta.