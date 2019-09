Zásadní opravou prochází most přes národní přírodní památku Peklo nedaleko železniční stanice Zahrádky u České Lípy. Správa železniční dopravní cesty zde mimo jiné vyměňuje ocelovou konstrukci z roku 1911, která byla v nevyhovujícím stavu.

SŽDC renovuje železniční most nedaleko Zahrádek u České Lípy. | Foto: SŽDC

Investice přesáhnou 50 milionů korun. Most pochází z roku 1898 a má tři pole, ocelová konstrukce je o 13 let mladší. V rámci rekonstrukce bude ve druhém poli nahrazena stávající ocelová konstrukce s prvkovou mostovkou konstrukcí novou. Nepřetržitá výluka v úseku Blíževedly Česká Lípa potrvá do 30. září.