Burčáky, výborná vína z Jihu Moravy a zábava pro celou rodinu přivádějí každoročně na půldruhého tisíce návštěvníků do areálu hotelu Port v Doksech. Letošní již 8. ročník Vinobraní u Máchova jezera a zábavného odpoledne pro děti nebyl výjimkou. | Foto: Hotel Port

Vinaři z Chateau Valtice přivezli do Doks čerstvý burčák z hroznů odrůd Muškát moravský a Modrý Portugal rose. „Letošní úroda hroznů by měla být pěkná. Na vinicích máme zdravé hrozny, což je základní předpoklad, abychom z nich pak udělali špičková moravská vína. Stále však ještě více jak 90 procent hroznů dozrává na vinici, tak pevně věříme, že nám počasí nadále vydrží. Klidně by se mohlo, zvláště přes noc, i trochu ochladit a hlavně, aby nepřišly vydatnější deště," říká David Šťastný z Chateau Valtice.