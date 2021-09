Koncertem na zámku v Doksech pokračuje festival ve středu 22. září. V Rytířském sále zámku se představí nový soubor ANMOEN s uměleckým vedoucím Jaromírem Noskem. Ten uvede svůj projekt Zrození – Zánik – Naděje, který je unikátním dialogem barokní a současné hudby. „Koncert nabízí hudební exkurz do 17. století na dvůr olomouckého biskupa v kontrastu s kompozicemi současného skladatele Tomáše Hanzlíka, napsané v době prvního covidového lockdownu. Cílem programu je hledat naději a principy, které nás přesahují," uvedla mluvčí festivalu Lucie Johanovská. Vstupenky jsou ve festivalovém předprodeji, na zámku v Doksech a budou k dostání i ve večerní pokladně před koncertem.

Excelentní renesanční večer v České Kamenici: Výjimečný zážitek ze setkání s hudbou, jež v trubadurských dobách v období raného novověku provozovali pištci putující Evropou, přinesla neděle 19. září, kdy 20. ročník pokračoval představením prestižního německého hosta Capelly de la Torre pod vedením umělecké vedoucí Kathariny Bäuml. Koncert zasazený stylově do goticko-renesančního kostela v České Kamenici nabídl ukázku řady dobových dechových nástrojů doprovozených loutnou a perkusemi. "Kapela z věže" představila svěží podání staré hudby okořeněné pestrou paletou improvizačních ploch přibližující vkusně renesanční odkaz dnešním dnům ve výsostné interpretační kvalitě. Zaplněný sv. Jakub aplaudoval vstoje…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.