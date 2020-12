FOTO: Po rolbě dostane českolipský Sportareál i novou vzduchotechniku

Ježíšek dorazil i do českolipského Sportareálu. Zástupci městské příspěvkové organizace minulý týden převzali zbrusu novou elektrickou rolbu. Led na zimním stadionu doposud upravovala 30 let stará rolba, která má vzhledem ke svému věku již nárok na odchod do elektrického důchodu.

Zimní stadion v České Lípě. | Foto: Vít Černý

Kromě nákupu nákladného stroje, který přišel na necelé čtyři miliony korun, chce město ve Sportareálu v příštím roce zásadně renovovat systém regulace vzduchotechniky. Stávající systém měření a regulace totiž už nefunguje, jak má. „Pokud bychom k této opravě nepřistoupili, hrozilo by, že bychom nebyli schopni zajistit dostatečné větrání budovy. Tím bychom se vystavili riziku uzavření bazénu hygienickou stanicí nebo poškození konstrukce budovy vzhledem k neúměrnému hromadění páry v určitých částech komplexu," uvedl radní pro sport, kulturu a cestovní ruch Michal Prokop. Zastupitelé už schválili vyhlášení výběrového řízení, kterému předcházela důkladná analýza stávajícího systému, která odhalila jeho největší úskalí. Úkolem firmy, která veřejnou zakázku získá, bude nový systém nejen dodat, ale zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci a po instalaci zajistit servis zařízení po dobu 10 let. Areál, ve kterém je plavecký bazén, ledová plocha nebo sauna, prošel velkou rekonstrukci v letech 2007 až 2008. „Můžeme mít pocit, že je zbytečné investovat peníze do objektu, který je nový. Je třeba si však uvědomit, že rekonstrukce Sportareálu probíhala před dvanácti lety a za tuto dobu některá zařízení již dosluhují. Pokud chceme zachovat všechny služby pro naše občany, je nutné do oprav zainvestovat," doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.