„Každý rok se tady scházíme ke dni matek, abychom tento svátek oslavili a vzdali hold všem ženám. Zároveň jsme zorganizovali setkání historických kočárků, kterým je už naše město proslulé,“ sdělila Monika Janecká, která se podílela na organizaci srazu. „Bohužel je stále ještě covidová doba a ta nedovoluje rozjet akci s plnou parádou,“ poznamenala.

Jak připomněla, za běžných okolností jsou součástí setkání řady soutěží, doprovodný program i stánky. „Měli jsme soutěž o nejstarší, nejkrásnější kočárek, nejskrásněji povlečený kočár, je to prostě moc hezká akce, dokonce jsme byli zapsáni v Pelhřimově v knize rekordů, za největší počet kočárků na jednom místě,“ řekla Janecká. Návštěvníkům Mimoně doporučila, až to bude možné, navštívit zdejší muzeum i retromuzeum kočárů, které vybudovala Lenka Špačková a kde jsou k vidění spousty dětských kočárků z různých historických období, stejně jako povlečení nebo panenky a další retro doplňky. "Je to nádherná podívaná, nechápu, kde se tolik kočárků vzalo, jsem ráda, že jsem se sem přijela podívat," komentovala Jana z České Lípy.

Historicky první celorepublikové setkání retro kočárků na půdě města Mimoně proběhlo 12. května 2018 na náměstí 1. Máje, jako akce Spolku historie Mimoňska, reprezentovaném jeho předsedkyní a duchovní matkou této akce, paní Lenkou Špačkovou.

Během něj se tu sešly kočárky s historickými koly firmy Achilles z Horní Police a od svého druhého ročníku, tj. od roku 2019 je toto celorepublikové setkávání retro a historických kočárků částečnou programovou součástí Zámeckých slavností, které v Mimoni v květnu 2019 vznikly u příležitosti znovuotevření Zámeckého rybníka. Třetí ročník v roce 2020 přinesl rekord a zápis do České knihy rekordů v největším počtu historických kočárků na jednom místě a myšlenku přesunu celé akce z náměstí 1. Máje do Zámeckého parku. V sobotu 8. května 2021 se uskutečnil čtvrtý ročník. „Účast není tak hojná jako před covidem,“ dodala Janecká.