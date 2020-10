Nejvyšší českolipské vyznamenání – Poděkování starostky – převzaly vybrané osobnosti z České Lípy od starostky města Jitky Volfové. Cenu město na Ploučnici uděluje jednou ročně, a to od roku 2002. Z celkem 19 nominovaných získalo pamětní medaile, diplom a šek na 5000 korun šest osobností.

„Oceňuji je za mimořádný přístup, který ve svých činnostech projevují. Jsem hrdá na to, že město Česká Lípa má tak aktivní, činorodé lidi se srdcem i rozumem na správném místě,“ uvedla starostka Volfová. Jak zdůraznila, na slavnostní vyhlášení pozvala úplně všechny navržené kandidáty na Poděkování starostky 2020. „Jsem názoru, že i samotná nominace je vyznamenáním. Je to jasný signál, že si někdo váží práce, aktivity a přístupu jiných a cení si toho, co dělají pro druhé,“ řekla Volfová.

Každý z vyznamenaných vyniká či uspěl v různých sférách lidské činnosti. Například Lenka Bartošová je trenérka florbalového klubu FBC Česká Lípa a na svém kontě má řadu úspěchů i jako hráčka a propagátorka v České Lípě velmi oblíbeného sportu. Manažerka Lucie Dolejší jedenáctým rokem stojí v čele Soukromé mateřské a základní školy Klíč, která se stala neodmyslitelnou součástí českolipského školství.

Trofej obdržel i tělocvikář Pavel Lebduška, který v roce 2009 nastoupil na ZŠ Slovanka, kde záhy využili jeho pedagogického nadšení, se kterým motivuje žáky sportovat.

Nepřehlédnutelnou osobností města je praktická lékařka Anna Nováková, která od roku 1975 působila nejprve na interně, ale záhy se začala věnovat práci „na obvodě“, odkud ji zná mnoho Českolipanů, kteří v průběhu let navštívili její ordinaci v Lékařském domě.

Yveta Sobotková je velmi pracovitá žena, která před 11 lety nastoupila do nemocnice jako uklízečka. Postupem času se vypracovala na zástupkyni vedoucí a od letošního léta vede tým čítající několik desítek lidí, kteří pečují o to, aby v nemocničním prostředí bylo vždy čisto.

Věra Šuhájková, která letos oslavila 86. narozeniny, stála spolu se svým mužem v roce 1960 u zrodu českolipského klubu potápěčů. Právě díky manželům Šuhájkovým se sportovní potápění zařadilo do škály českolipské sportovní nabídky a poměrně specifický vodní sport v našem městě zakotvil a zdomácněl.

Klub odchoval řadu potápěčských a plaveckých talentů a různým disciplínám, které tohle sportovní odvětví představuje, se v průběhu let věnovaly stovky dětí. Někteří členové pilovaly plavecký styl s ploutví v bazénu na Severu, jiní trénovali potápění ve Sportareálu. Sama paní Šuhájková pak v tomto sportu mnohokrát dosáhla na mistrovské tituly, a to jak v rychlostním bazénovém plavání s ploutvemi, tak i v orientačním potápění a v kombinačních technikách. V neposlední řadě se velmi úspěšně zaměřila také na “spearfishing“, což je rybolov harpunou na nádech pod vodou.

Podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal Brožové se i tohoto slavnostního večera dotkla koronavirová krize. „Kromě nezbytných opatření, jako je nošení roušek, rozestupy a dezinfekce, se totiž tentokrát mimořádného poděkování za jarní koronavirové období dočkaly všechny složky integrovaného záchranného systému a další významné instituce, které pomohly jarní krizi ustát,“ sdělila mluvčí města.

„A pomáhají udržet normální chod společnosti i v dnešní zvláštní době.“ Jako poděkování všem zaměstnancům zmíněných institucí si ředitelé ze slavnostního vyhlášení odnesli diplom a také skleněnou plastiku v podobě molekuly koronaviru COVID-19 z dílny sklářského mistra Jiřího Pačínka.