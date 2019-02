Půl roku chystali policisté zátah na varnu, která zásobovala pervitinem celé Semilsko. Na konci ledna se podařilo v rámci akce s krycím názvem ROPOD v rodinném domku v obci Příkrý dopadnout dva muže, kteří zde měli drogu vařit a následně prodávat buď menším dealerům, nebo přímo narkomanům.



„Případ byl pro nás složitý hlavně tím, že pachatel střídal svá místa, která se snažil i před svými nejbližšími tajit, a proto nebylo lehké načasovat samotný zákrok zásahové jednotky,“ sdělil vedoucí krajského Toxi týmu Pavel Folprecht.

Varnu muži přestěhovali i těsně před původně plánovaným zátahem, přesto se je podařilo nakonec zadržet přímo při výrobě pervitinu. Následovala domovní prohlídka, při které policisté zajistili kompletní laboratoř na výrobu metamfetaminu. Ta obsahovala na padesát chemických stop, jako jsou baňky, varné sklo, chemikálie či kyseliny. Na místě policisté zajistili také několik desítek gramů drogy, podle Folprechta jí však muži mohli vyrobit stovky gramů.



Kromě toho se podařilo odhalit další dvě laboratoře, které měl obviněný nachystané k výrobě, a to v centru Semil a v kůlně u rodinného domu v nedaleké obci Bořkov. „Nestává se často, že bychom při jedné realizaci zajistili tři kompletní laboratoře,“ upozornil Folprecht.

Drogy vyráběli obvinění z léků, které dováželi z Polska. „Jednalo se o speciální léky obsahující pseudoefedrin, které je bez velkých obtíží možné v Polsku pořídit,“ zmínila krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.



Starší z pachatelů se při pašování medikamentů choval velmi ostražitě. „Objížděl lékárny a při návratu střídal hraniční přechody, dopravní prostředky a využíval i jiné osoby,“ vysvětlil vedoucí týmu.

SKONČIL VE VAZBĚ

Hlavním podezřelým je 29letý muž, který už byl za výrobu a distribuci drog v posledních třech letech pravomocně potrestán. „I z tohoto důvodu byl vzat do vazby,“ potvrdila policejní mluvčí s tím, že mu hrozí dva až deset let za mřížemi. Druhý muž je stíhán na svobodě a hrozí mu jeden až pět let odnětí svobody. Folprecht také nevyloučil, že budou obviněni další lidé.



Jednotka Toxi tým působí v Libereckém kraji čtyři roky. Za tu dobu zdvojnásobila počet členů a podařilo se jí odhalit 72 varen, 44 pěstíren, téměř 13 tisíc rostlin cannabisu a přes 11 kilogramů pervitinu.