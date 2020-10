„Během akce zkontrolovali policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve spolupráci s českolipským psovodem několik desítek chat a rekreačních objektů. Při kontrole nezjistili žádný narušený objekt ani pohyb závadových osob,“ uvedla uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Kontroly rekreačních objektů provádějí policisté nejen při těchto preventivních akcích, ale i v rámci běžného výkonu. Majitelům chat nechávají za oknem či dveřmi lístek o provedené kontrole.

V letošním roce od ledna do konce srpna řešili policisté v Libereckém kraji celkem 89 případů vloupání do rekreačních objektů. V loňském roce za stejné období to bylo 135 případů.

Podobné kontrolní akce budou pokračovat i v následujících týdnech. Období, kdy lidé své chaty zazimovávají, podle policie láká zloděje nejvíce. „Někteří vniknou do chaty jen proto, aby zde mohli nocovat či najít něco k jídlu, jiná skupina pachatelů jde cíleně pro věci, které by se daly nějak zpeněžit,“ dodává Šrýtrová.

Policisté apelují na majitele rekreačních objektů, aby v chalupách nenechávali cenné věci. Zloděje nejvíce láká elektronika, starožitnosti, zahradní technika, nářadí či zahradní nábytek. „Důležité je také dobře rekreační objekt zabezpečit a nenechávat v jeho okolí žádné předměty např. žebříky, sekery, či jiné nářadí, které by mohly usnadnit nezvaným návštěvníkům vstup do objektu. Na druhou stranu je ale žádoucí budit dojem, že objekt je i přes zimu obýván,“ upozorňuje policejní mluvčí.