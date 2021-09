Rozhodnutí porotců chce město odtajnit až na slavnostním vyhlášení výsledků 5. října. Soutěž Regionální českolipský výrobek vyhlásila společně města Česká Lípa a Nový Bor, letos se jedná o třetí ročník akce. Lidé své produkty přihlásili do tří kategorií, potravinářské výrobky, řemesla a umělecké výrobky a do kategorie oděvní a textilní tvorba.

„Práce to byla opravdu nelehká, protože všechny přihlášené výrobky byly krásné, chutné, voňavé,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Kdo se ale stane letošním držitelem titulu Regionální českolipský výrobek roku neprozradila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.