Ženy s handicapem mají v České Lípě nový domov v opravené budově ve čtvrti Svárov.

Šanci opustit sociální ústav a zkusit žít jako běžní lidé dostalo osm klientek s lehčí formou mentálního či zdravotního postižení. Dosud žily v Domově Sluneční dvůr v Jestřebí, nyní je čeká stěhování do opraveného domu v českolipské Partyzánské ulici.



„Dům má novou střechu, je zateplen a stavební úpravy interiéru odpovídají současným standardům ubytování osob s lehčím stupněm zdravotního postižení,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda. Právě Liberecký kraj za rekonstrukci zaplatil téměř osm milionů korun.



Zdravotně postižené ženy ve věku od 36 do 65 let budou v domě žít v malých bytech. Téměř všechny dostávají svůj samostatný pokoj a budou se zde aktivně podílet na řízení domácnosti. „Splňuje se nám hlavní cíl transformace sociálních služeb, a to výměna ústavního bydlení za bydlení rodinného typu s větším soukromím a vedením k vyšší míře soběstačnosti. Věřím, že tu bude panovat pozitivní energie,“ doplnil Svoboda. Kromě něj se slavnostního otevření zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jeho náměstkyně a starostka České Lípy Jitka Volfová a řada pracovnic ze sociální oblasti.

O fungování domu a vizích do budoucna hovořil ředitel Domova Sluneční dvůr Pavel Kos, jenž zmínil i fakt, že příští skupina 12 klientek má najít domov v bungalovu, který pro ně postaví v Sosnové.

„Klientky zde povedou běžný život jako v rodině, uklidí si a uvaří, k dispozici jim budou kolegyně, které jim v případě potřeby pomohou,“ uvedl ředitel Pavel Kos. „Zajistili jsme jim i praktického lékaře,“ doplnil.



Jak dále vysvětlil, ženy k samostatnému bydlení pečlivě vybírali a učili. „Změna je pro ně vždy šok, takže jsme je připravovali psychicky. Když ale své nové bydlení viděly, tak už nechtěly odejít,“ zmínil Kos.



„Máme to tady moc krásné, líbí se nám všechno,“ nadšeně potvrdila klientka Michala Ciparová, která se do domu nastěhuje se svojí sestrou.



V prvním poschodí domu vznikl jeden byt o třech pokojích. Dva pokoje jsou pro ubytování vždy jedné klientky a třetí místnost, původně obývací pokoj, je přestavěna na kuchyň, která poslouží i jako společenská místnost.

PÝCHOU JE SKLENÍK

Podobně velké byty vznikly i ve druhém a třetím poschodí. V obydlí se nachází také technické zázemí včetně prádelny, sušárny a úklidové komory a zázemí pro personál. Ženy budou moci využívat i přilehlou zahradu, která je přístupná přímo z budovy.

„Je to stejný princip bydlení. U nás v Sosnové jsou v klasickém rodinném domku ubytovány tři klientky, z nichž má každá svou ložnici a sociální zařízení. Společně užívají kuchyň a obývací pokoj, kde sledují televizi nebo si povídají,“ sdělila Jindřiška Halasníková, starostka obce Sosnová, kde se už dříve postarali o několik žen z ústavu v Jestřebí.



Podle starostky tam ženy pečují také o zahradu, kde pěstují nejen květiny, ale i zeleninu, a dokonce jsou pyšné na svůj skleník.

„V obci jsou známé a nikdo s nimi nemá problém. Prostě se do obce postupem času začlenily a v pohodě si užívají výhody i nevýhody vesnického bydlení. Spoustu kamarádů a kamarádek mají ve městě a čekání na autobus je nebaví,“ doplnila Halasníková.