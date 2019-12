Ani nedutala. „Zazpívala“ až když ji hasiči vyzdvihli s klecí z ohořelých stěn někdejšího bytu. V téměř nepřístupném prostoru jednoho z pokojů ptáka zahlédl mladík Jiří Cína, který se sem ve středu kolem 11 hodiny přišel podívat, co zbylo z obydlí jeho příbuzných. Obraz zkázy si přišli prohlédnout i další ze známých. O bydliště přišlo několik rodin, během neštěstí nebyl nikdo vážněji zraněn ani se nenadýchal zplodin kouře.

„Bydlela tady teta a bratranec. Je to moc špatné, navíc se to stalo před vánocemi, přišli o všechny věci a peníze,“ řekl Jiří Cína. Jeho kumpán, také Jiří, zase prozradil, že zde žil jeho děda. „Zajímalo by mě, proč začal barák hořet, tady už asi nikdo bydlet nebude,“ podotkl Jiří. Podle mladíků, kteří sem za příbuznými chodili tam místní běžně uvnitř kouřili.

Ještě před objevením živého tvora – korely – v troskách pracovali vyšetřovatelé hasičů i policie.

Příčina požáru není jasná

„Na základě provedeného šetření jsme nevyloučili jako příčinu požáru nedbalost ani úmyslné jednání neznámé osoby,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Od uhašení požáru prováděli vyšetřovatelé ohledání místa požářiště, a to i se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání látek, které mohly způsobit požár. „Během provedeného ohledání nebyly nalezeny žádná místa, ve kterých by se nacházely akceleranty hoření,“ uvedla Sochorová. Podle ní na případu pracují kriminalisté z oddělení obecné kriminality Policie ČR v České Lípě. Během tohoto ohledání zjistili, že ohnisko požáru bylo v jednom z bytů v uvedené ubytovně. „Kriminalisté budou i nadále celou událost šetřit a v souvislosti s tím budou probíhat také výslechy obyvatel ubytovny a řady dalších svědků,“ informovala Dagmar Sochorová.

Po celou noc střežili vypálenou dřevostavbu bezprostředně sousedící se zděnou ubytovnou takzvaného „N – centra“ strážníci a policisté.

„Obavy z toho, že se nenechavci budou snažit rabovat, se nám potvrdily. Až do rána se k místu požáru stahovaly skupinky osob, které se pokoušely dostat dovnitř do objektů, hlídky jim v tom zabránily,“ konstatovala Eva Vlastníková z Městské policie v České Lípě.

Část dřevěné ubytovny pro sociálně slabé vzplála v úterý odpoledne v Svojsíkově ulici, v českolipské čtvrti Dubice. Hasiči dostali plameny pod kontrolu až kolem 18 hodiny. Z Jablonce nad Nisou do Lípy vyslali evakuační autobus. „Z dřevěné stavby hasiči vyvedli 12 lidí a také 20 ze sousedního domu,“ sdělila mluvčí profesionálních hasičů Lucie Hložková. U požáru pomáhaly i jednotky dobrovolných hasičů z Českolipska.

Město pomůže

O postižené rodiny i jednotlivce se město postará, ujistila starostka města Jitka Volfová. „Celkem šestnáct lidí jsme operativně ubytovali v ubytovně u školy v Zákupech,“ řekla Volfová. Až prostory ubytovny prověří odborníci na všechny instalace, rozhodnou radní, co dál. Budova patří městu a provozuje ji jako ubytovnu pro nemajetné občany a lidi v nouzi. „Informace průběžně dostáváme, pokud budou instalace v sousední budově v pořádku, budou se postižení moci nastěhovat právě tam, máme zde volné kapacity,“ řekla ve středu dopoledne starostka Volfová.