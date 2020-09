Některé začínající školáky doprovázeli i babičky nebo sourozenci. Pozdravil je ředitel školy Libor Šmejda. „Se žáčky prvňáčky a jejich rodiči a dětmi do přípravek a jejich rodiči se přivítáme na školní zahradě u 3. pavilonu společně, pak půjdou všichni bez roušek do tříd na úvodní hodinu,“ řekl ke scénáři prvního dne školy Šmejda.

Prvňáčkům i rodičům se představili učitelé. Pozdravit je přišel i zástupce města, radní Michal Prokop, který jim popřál hodně štěstí. „V první třídě se naučíte to nejdůležitější, číst, psát a počítat. Zvládne to každý a může to být i skvělá zábava,“ řekl dětem. Také jim slíbil, že škola je úžasně zajímavá věc, kde se seznámí s novými věcmi a najdou si zde nové kamarády.

„Já se s některými spolužáky ze základní školy kamarádím dodnes,“ zmínil radní Prokop. Na ZŠ Špičák otevírají čtyři první třídy, v každé nastupuje okolo 26 dětí. Jak bylo vidět i na vítání prvňáčků, škola se věnuje i vzdělávání relativně velkého počtu dětí mongolských rodičů, kteří přijeli na Českolipsko za prací.