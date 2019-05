Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci z Česka, Norska a Islandu připravovali své landartové instalace. Letos poprvé se do této specifické formy oživení prostoru vysídlených obcí v Ralsku mohla zapojit i široká veřejnost – jednotlivci, rodiny i školy - prostřednictvím soutěže o nejlepší land art v Geoparku Ralsko, která probíhala v době od začátku března do poloviny května 2019. Vyhodnocení soutěže bylo součástí programu sobotního festivalu, během kterého byly v budově někdejší české školy v Jablonečku vystaveny fotografie nejlepších prací.

Na programu festivalu kromě prohlídky uměleckých děl, vytvořených během několikadenního mezinárodního setkání výtvarníků, byla celá řada umělecky a řemeslně zaměřených workshopů pro velké i malé zájemce a množství hudebních a divadelních pořadů a přednášek. Návštěvníci se zde mohli setkat s Osvaldem Honsem, autorem významné publikace Zaniklé obce kolem Ralska, a dozvědět se množství podrobností o historii více než dvou desítek obcí, které byly po roce 1947 vymazány z mapy.

Formou přednášek, spojených s promítáním videí, se zde prezentovali i zahraniční partneři festivalu, kteří se již o den dříve zúčastnili mezinárodního workshopu Krajina, umění a identita, uspořádaného v kině Máj v Doksech. Na tomto workshopu se představili například Maiken Stene a Hans Edward Hammonds z centra současného umění Velferden, vybudovaného na místě zaniklého hlubinného dolu v jižním Norsku, Gudmundur Arngrimson a Sverrir Bjorgvinsson, kteří se zabývají architektonickými přístupy ke krajině Islandu, a představitelé Geoparku Magma z kraje Rogaland na jihozápadě Norska, který je jedním ze světových geoparků, zařazených do sítě Globálních geoparků UNESCO. Z české strany se na tomto workshopu představili Zdenka Zedníčková z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a výtvarník Jan Prošek, působící na Českolipsku a na univerzitě v Ústí nad Labem.

Bohatý program festivalu přilákal stovky návštěvníků, kteří do Jablonečku putovali pěšky, na kolech a dokonce i autobusy – zatímco žitavská kulturní a společenská organizace Hillersche Villa, která spolupracuje s institucemi Libereckého kraje při pořádání různých akcí, organizuje autobusový zájezd na festival Proměny již tradičně, na české straně byla letos poprvé zajištěna kyvadlová přeprava z Mimoně do Jablonečku a zpět historickým autobusem Škoda 706 RTO MTZ z roku 1972, která se těšila značnému zájmu veřejnosti.

Svou spokojenost s průběhem čtvrtého ročníku festivalu vyjádřila i ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová. „Je to úžasné,“ konstatovala v sobotu po poledni. „Letos máme bezpochyby největší účast v historii. Přišly stovky lidí, možná nakonec tu bude k tisícovce návštěvníků… A co příště? Určitě chceme tyto festivaly pořádat i v budoucnu. Jen možná změníme místo – po čtyřech letech v Jablonečku by to mohly být například Svébořice, ale to ještě uvidíme“.

Marie Čcheidzeová