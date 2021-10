Od konce minulého týdne je v České Lípě opět neprůjezdná komunikace za obchodním centrem Jysk na Špičáku. Paradoxně zde stále stojí dopravní značka, říkající, že jde o hlavní silnici. Po zhruba měsíci uvolnění betonových zátarasů a odstranění značek.

Foto: Deník/Petr Pokorný

Přitom cestu až do ledna 2020 přes 10 let s vědomím úřadů lidé používali. Veřejně diskutovaná silnice pro mnoho řidičů představovala zkratku při cestě z České Lípy do Nového Boru a zpět. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, 27. srpna 2021 neznámý člověk odstranil betonové bloky, které na silnici v lednu 2020 nechala nainstalovat firma, která silnici před řadou let postavila. „Silnici tak zpřístupnil. Vzhledem k tomu, že silnice není zkolaudovaná a město nemá povolení k předčasnému užívání komunikace, musí ji město Česká Lípa opět na čas uzavřít,“ prohlásila mluvčí.