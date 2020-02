Už několik měsíců zůstává velká obec Skalice u České Lípy bez hospody. Poutač nabízející restauraci U Slunce na návsi k dlouhodobému pronájmu už dávno z její zdi zmizel, žádný hostinský tam ale pivo nečepuje. Naopak zde pobíhají dělníci a řemeslníci.

Skalice u České Lípy - restaurace U Slunce | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Skoro 300 let starý dům je potřeba opravit celý, nejen vybudovat naplánované sociální byty nebo vylepšit společenský sál a vybílit zdi. Musíme s budovou pracovat jako s celkem, s jednolitým propojeným organismem,“ vysvětlil zpoždění starosta obce Jiří Löffelmann. Kvůli rozsáhlejším stavebním zásahům se tak otevření dříve vyhlášeného hostince odkládá. „Nemáme jinou možnost, ale na druhou stranu to budeme mít na dalších 200 let hotové,“ poznamenal s nadsázkou starosta. „Můj optimistický pohled je, že do letních prázdnin hospodu zprovozníme,“ slíbil.