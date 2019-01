Českolipsko – V pohotovosti jsou opět skútry oddílu SKI Polevsko, které pravidelně upravují stopy pro běžkaře v Lužických horách na Novoborsku.

Díky sněhové nadílce posledních dvou dnů by měly do terénu vyrazit během dneška, aby připravily pro běžkaře kilometry stop. Pokud sníh vydrží do příští soboty, mohou se běžkaři těšit také na první závod na místních tratích. Tradiční Polevská lyže je na programu na 12. ledna. Vítěz bude zapsán zlatým písmem na starou zlatou lyži.