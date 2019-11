„Tehdy se musela a nesměla spousta věcí, spartakiáda byla vlastně fajn. Cvičit na Strahově byl neskutečný zážitek, dodnes na něj vzpomínám. Povedlo se mi to v roce 1980, jako dorostenky jsme měly takový fialový úbor. A braly jsme to vlastně jako prestiž, ne každý se do Prahy dostal,“ vzpomíná českolipská rodačka Martina Kulichová.

Trénovat na spartakiádu začala v roce 1989 coby prvňáček i Lucie Šimková z Liberce, která tehdy bydlela v Mělníku. Do příprav ale zasáhla sametová revoluce a akce se nakonec konala pod názvem Pražské sportovní hry 1990 ve velmi omezeném rozsahu na stadionu Evžena Rošického a se zlomkem účastníků. „Pár měsíců jsme nacvičovali, pamatuji si, že nás to hrozně bavilo. Na úvod skladby jsme skákali ze švédské bedny s výkřikem huráááá. Říkali nám, jak pojedeme do Prahy a budeme cvičit na velkém stadionu. Když jsme se po Vánocích vrátili do školy, najednou byl běžný nudný tělocvik. Dodnes si pamatuji to zklamání, u mě umocněné tím, že jsem ani nestihla složit slib na pionýra, protože jsme se krátce na to přestěhovali. Tuším, že jsem to tehdy obrečela,“ vypráví Lucie se smíchem.

Pozornosti se dostávalo i okresním spartakiádám. Ta v České Lípě v roce 1960 byla zatěžkávací zkouškou pro tehdy nově vybudovaný stadion u Ploučnice. Účastnilo se jí 4500 cvičenců.

O další okresní spartakiádě se v dobových zpravodajích psalo následující: „Mohutnou manifestací krásy, síly a pohybu se stala okresní spartakiáda 1965 v České Lípě 6. června, na níž se podílely složky ZTV, ale také školy, učňové, cvičenci Svazarmu a kolektiv naší armády. Více než 5200 cvičenců se představilo nadšeným přihlížejícím a korunovalo krásné tělovýchovné slavnosti, jichž se zúčastnily i sporty svými vystoupeními, utkáními a závody mnohem větší měrou než kdykoliv dříve.“ Velkolepé okresní a krajské spartakiády se konaly také v Liberci, Doksech nebo Frýdlantu.

U příležitosti Československé spartakiády 1975 se na Českolipsku zrodila také jedna dodnes oblíbená akce. Jako příspěvek organizované turistiky ke čtvrtému celostátnímu cvičení se konal první ročník pochodu Provodínská štrapanda. Na tři trasy tehdy do okolí Provodína vyrazila necelá čtyřicítka účastníků. Tradice se udržela a každým rokem se rozrůstá, letošní 44. ročník přilákal v červnu 1234 lidí.