Společnost Euromedia Group s podporou Svazu českých knihkupců iniciovala vznik akce Staň se hrdinou – Zachraň knihkupectví. Nakladatelé vybrali ze své produkce osmdesát nejúspěšnějších titulů, u kterých se očekává velký zájem čtenářů, a u každého z nich se vzdali části svého zisku právě ve prospěch knihkupců. Ti získají prodejem každého výtisku ke své obvyklé marži ještě 10 korun navíc.

„Vnímáme současnou kondici knihkupectví jako bídnou a státem zanedbanou. Je proto potřeba knihkupcům podat pomocnou ruku, a to nejen vylepšenou marží, ale především kampaní, kterou si sami dovolit nemohou. Toto gesto může v kombinaci se zvýšenou zákaznickou aktivitou knihkupectví opravdu zachránit,“ popsal smysl iniciativy ředitel marketingu Euromedia Zdeněk Novák.

V Liberci se zapojilo Knihkupectví a antikvariát Fryč, kde vítají každý krok upozorňující na těžkou situaci na knižním trhu a oceňují tuto myšlenku. „Jen mě mrzí, že nikdo z českých vrcholných politiků neudělal něco podobného jako slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Navštívila jedno ze slovenských knihkupectví a na svém facebookovém profilu pak vyzvala Slováky k nákupu knížky u svých oblíbených nakladatelů nebo knihkupců. Upozornila osobně na to, že i knihy zažívají těžké časy,“ posteskl si majitel obchodu Martin Fryč.

Prvních čtrnáct dní po otevření obchodu tu zaregistrovali nadprůměrný zájem o knihy. Částečně to způsobila konkurenční výhoda, kdy byla zavřená knihkupectví v nákupních centrech. „Dodavatelé nám vyšli vstříc, měli velké pochopení a počkali nám se splatností faktur. Není ještě vyhráno, ale jsem opatrný optimista, že to zvládneme,“ dodal knihkupec.

Dobu uzavření zde využili k činnostem, které se nestíhají během roku. Knihy si mohli zákazníci objednat přes e-shop, fungovalo výdejní okénko. „Díky věrnosti zákazníků nám zůstaly alespoň základní finanční prostředky na běžné výdaje. Vážím si podpory a zájmu všech čtenářek i čtenářů nejen z Liberecka,“ netajil vděk Fryč.

Další liberecké Knihkupectví Sova doufá, že iniciativa pomůže k obnovení zájmu o knižní přátele. „Byli bychom rádi, kdyby se dostavil kýžený účinek, ale jsme trochu skeptičtí. Naděje však umírá poslední,“ řekla knihkupkyně Hana Brzoňová. Povinné uzavření se odrazilo i na finanční stránce, obchod neměl žádné tržby. „S povinnými platbami za energie, nájem či telefon nám nikdo nepočká,“ dodala Brzoňová. Získaný čas využila k úklidu, vyřizování restů či pracovní administrativě z domova.

Akci Staň se hrdinou uvítala i Jana Farská Hájková ze semilského Knihkupectví Křižovatka. „Jakékoliv zviditelnění je dobré. Výběr knih v letáku představuje příjemný mainstream,“ komentovala. Po otevření přišli věrní zákazníci mající hlad po knížkách, žádné šetření u čtenářů zatím nezaregistrovala.

A jak obchodnice trávila čas, kdy musela mít zavřeno? „Plně jsem se věnovala dětem a bylo to úžasné. Krásné dva měsíce rodinného teambuildingu, ze kterého budeme čerpat ještě dlouho. I když po vůni knih se mi taky stýskalo,“ svěřila se knihkupkyně.

Evžen Malý z jilemnického Knihkupectví U Malých věří, že je zákazníci nenechají ve štychu a přijdou si koupit knihu, která je v katalogu zaujme. „Jsme malá prodejna s dlouhou historií, zaměřená hlavně na regionální literaturu. Moji rodiče zde působili od roku 1971, takže příští rok oslavíme padesátileté výročí existence,“ pochlubil se knihkupec. Nouzový stav a uzavření prodejny negativně ovlivnily chod prodejny.

„Přestal fungovat finanční tok od zákazníků, a tudíž jsme se dostali do finančních problémů. Musel jsem si zřídit jednorázový úvěr, abych mohl poplatit všechny závazky,“ dodal. V první dny po znovuotevření si do prodejny zákazníci našli. Buď známí, kteří chtěli knihkupectví podpořit, nebo stálí zákazníci radující se z konce knižního půstu. „Následně už zájem opadl a vracíme se do normálu, kdy na zákazníka doslova čekáme,“ podotkl Malý.