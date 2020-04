Napětí ve vzduchu by se dalo krájet, protihráči se navzájem sledují jako ostříži a vyčkávají na soupeřův tah. Ten může vést buď k drtivé porážce či velkolepému vítězství. Ale hlavním cílem stolních her je pobavit se a potrápit mozkové závity.

Matyáš Veselý má na kontě několik stolních her. Některé sám vymyslel, jiným navrhl design. | Foto: Kamil Košun

Jedním z regionálních tvůrců, který zaměřil svou pozornost na stolní hry, je i Matyáš Veselý. Vystudovaný inženýr ekonomie před pár lety odmítl nadále stoupat po profesním žebříčku a pronikl do světa deskových her. Nebyl to pro něj krok do neznáma, několik let reprezentoval Česko na světových turnajích ve hře Carcassone.