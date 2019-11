Obnova vozového parku přišla na 65,8 milionů korun. V příštím roce jej společnost Silnice LK chce doplnit o další traktory, nakladače a menší užitková vozidla. „Naším dlouhodobým cílem je nákup především univerzálních vozidel, které lze využít 12 měsíců v roce. Jejich pořizovací cena je sice vyšší, ale díky celoročnímu využit jsou tyto stroje vhodnější,“ popsal generální ředitel společnosti Silnice LK Petr Šén.

Svá slova demonstroval přímo na jednom z obrovitých strojů. „Například tato nástavba je určená k sečení trávy nejen na krajnici, ale i pod svodidly, v příkopě či na svahu až do dvou metrů záběru, což zvyšuje objem práce a snižuje výkony. Samozřejmost je vykonávání prací během celého roku, ať už jde o čištění příkopů, strojní a další činnosti,“ popsal ředitel. Díky vyměnitelným nástavbám mohou v létě stroje vozit nádrže s vodou, v zimě sypače.

V zimní verzi už prošly nové stroje zatěžkávací zkouškou zkraje tohoto týdne, kdy se na silnicích objevil první sníh. „Nebylo to sice takové jako v jiných částech země, ale měli jsme alespoň možnost vypilovat slabá místa,“ popsal generální ředitel. Konkrétně šlo o některé detaily v komunikačních technologiích. Letošní novinkou je i nová centrální linka dispečinku 777 511 255. Ta by podle krajského náměstka pro dopravu Jana Svitáka měla zjednodušit komunikaci obyvatel s dispečinkem, aby volající nemuseli přemýšlet, v jakém jsou právě okrese.

Maskotem je velbloud

Kromě nové techniky představili krajští silničáři novinářům také nového maskota. Tím se stal minimálně pro letošní zimu velbloud Bako, kterého potkal ve středu časně ráno v horách při kontrole vozovek nic netušící ředitel Petr Šén. Ihned informoval majitele a ten zvíře odchytil. „Naštěstí se to stalo velmi brzy ráno, takže se nikomu nic nestalo, ale strach jsem měl,“ popsal Martin Häckl, majitel jízdárny na Prezidentské chatě v Bedřichově. Vysvětlil také, jak se velbloud dostal z bezpečí ohradníku na silnici.

„Do rána napadl čerstvý sníh, který prolomil ohradníky, z nichž se rozutekli koně a Bako šel za nimi, bohužel si to namířil na silnici,“ popsal majitel zvířete, jehož snímky tento týden obletěly celou republiku. Häcklovi chovají třináctiletého velblouda už osm let jako atrakci pro návštěvníky jeho jízdárny. Zima tak prý zvířeti nevadí. Vydrží i teploty do mínus třiceti stupňů Celsia. „Chlapi ze Silnic chtěli, aby se stal jejich maskotem, tak jsme tady,“ zdůvodnil.

Na údržbu jdou miliony

Silnice LK má na starosti údržbu celkem 2011 kilometrů silnic 2. a 3. třídy. Pro příští rok kraj vyčlenil na jejich údržbu celkem 134 miliony korun. Údržbu silnic prvních tříd má na starosti Ředitelství silnic a dálnic.

Převážnou část silnic ošetřují krajští cestmistři vzhledem k ochraně přírody a vodních zdrojů inertním posypem, více než třetinu - 824,5 kilometru pak chemicky. Nově budou letos tímto způsobem udržovány i silnice II/90 v okolí Vysokého nad Jizerou směrem na Semily a jeden nový okruh ve Frýdlantském výběžku v okolí Heřmanic. Do příštího roku jedná kraj o rozšíření chemické údržby také v úseku z „Mexika“ přes Rejdice až k silnici I/10 v Kořenově. Záměr ale komplikuje fakt, že úsek spadá do CHKO Jizerské hory.