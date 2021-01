„V podstatě nesmí nastoupit do směny pracovník s testem starších 5 dní. Tím snad podchytíme případného nakaženého zaměstnance,“ uvedla ředitelka Kateřina Kapičková. A potvrdila, že v Domově pro seniory nemají aktuálně žádný případ nákazy COVID-19, jak mezi klienty, tak zaměstnanci.

„Věříme, že to nejhorší nás potkalo na konci roku 2020, to byla opravdu velmi, velmi zatěžkávací zkouška a vzhledem k tomu, co jsme zde zažili, upínáme se k očkování a slibujeme si od něj, že se za čas vše vrátí „do normálu“,“ řekla. Testu podrobují v Mimoni také každého, kdo chce jít na návštěvu za obyvatelem Domova pro seniory, kde návštěva je umožněna jen za dodržení přísných hygienických pravidel.