Vozy záchranářů dostaly svá jména na Českolipsku vůbec poprvé. V úterý je na jejich základně v areálu českolipské nemocnice pokřtily žáci páté třídy ze ZŠ Špičák, ředitel krajské záchranky Luděk Kramář a starostka České Lípy Jitka Volfová.

Za myšlenkou pojmenovat auta, která pomáhají lidem, stojí jeden ze zdejších nejzkušenějších řidičů - záchranářů Václav Hodinka. „Vezli jsme malého klučinu s úrazem, který se stále dokola ptal, jak se ta sanita, ve které jede, jmenuje. V tu chvíli ten nápad přišel,“ zavzpomínal na zásah z prvního lednového týdne Hodinka. Poradil se s dcerou a její třídní učitelkou i s ředitelem školy na Špičáku. „Shodli jsme se, že by jména měla mít ryze českou podobu a nebudou vyvolávat posměch,“ dodal.

Pro žáky 5. A byla účast na malé slavnosti s křtěním velkou událostí. „Sanitkou jsem ještě nejela, ale vymýšlení jmen nás moc bavilo. Já jsem chtěla dát jméno Andělka, tak asi až příště,“ řekla páťačka Viktorie. Nadšený z akce byl i její spolužák Martin, který si mohl sednout za volant mercedesu.

Učitelka jim neradila

„Plán na vymýšlení jmen děti vyloženě nadchl, vzrušil, přinesl radost i pocit hrdosti, že budou patrony tak krásných sanitek, které začnou kolem nás jezdit. Vůbec jsem jim neradila, jsem moc ráda, že jména vyšla od nich, že se na nich shodly,“ sdělila třídní učitelka 5. A Monika Srubková.

Pokřtěná auta záchranářů jsou ze sestavy šesti velkých sanit značky Mercedes a čtyř modelů SUV značky Škoda Kodiaq, kterým ZZS LK nyní obměnila svůj vozový park. Ze základny v České Lípě tak vyjíždí dva mercedesy a jedna škodovka. Podle mluvčího ZZS LK Michaela Georgieva jsou tyto automobily zcela nově vybavené červenomodrým výstražným světlem svých „majáků“ namísto dosud používaného modrého světla. „Zlepšuje se tím naše viditelnost za zhoršených podmínek, v noci, v mlhách, dešti,“ upřesnil Georgiev.

„Při některých manévrech nebo na ucpaných místech jako třeba právě tady na sídlišti Špičák je u mercedesů velikost trochu nevýhodou, ale pro pacienta i pro záchranáře je toto auto komfortnější než staré modely,“ uvedl zkušenost záchranář Martin Musil, který s mohutným žlutým mercedesem jezdí.

„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Celková cena všech nových mercedesů je 25 milionů korun, které poskytl Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu ZZS LK stály nové Škody Kodiaq. Do pořizovací ceny každého z aut se promítla zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení.

„Potřebujeme, aby do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,“ zmínil Kramář.

Starší vozidla ale záchranka podle něj dál využije. Po důkladném servisu mají sloužit jako záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na které základně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, je počet najetých kilometrů. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář.