Akce Šaty dělaj(í) ženy si za cíl klade oslavu ženskosti a stylu. Návštěvníci se mohou těšit na lokální výrobce, bazar, swap a módní přehlídky. „Myslíme si, že každé ženě sluší šaty. V létě je to ideální kousek ze šatníku, který ženám propůjčuje eleganci, schová nedostatky a zvýrazní přednosti. Sluší každé z nás bez rozdílu věku a váhy,“ tvrdí Hana Langrová.

Jak organizátorky přiznaly, rády by přispěly k tomu, aby české ženy byly trochu odvážnější v módě. „Česky jsou považovány za krásné ženy, jen to neumí „prodat“. Sice to nepůjde hned, ale třeba budeme časem potkávat ženy různých velikostí a stáří, které se budou oblékat více žensky, a ulice města se stanou barevnější a pestřejší,“ říkají.

„Tato akce mě napadla i díky tomu, že nemám rozhodně parametry modelky. Oblékám se asi na místní zvyky dost výstředně, spoustu lidí to možná i pobuřuje, párkrát jsem zažila velmi negativní, až zlé reakce. Na druhou stranu mě zastavují ženy a říkají, jak se jim to líbí, jak mi fandí, ale že ony by se bály, co by na to řekli manželé, kolegyně v práci nebo okolí,“ svěřuje se kurátorka a kulturní aktivistka Jitka Mrázková.

Bazar nabídne kvalitní oblečení od britských značek. Téma happeningu je Nejen pin-up styl, přijedou pin-upky z různých koutů republiky, které chtějí vytřídit své šatníky. Zájemci si budou moci pořídit i stylové kousky od drobných lokálních výrobců. „Razím heslo, že šaty sluší každé ženě. Znám dámy s velikostí 56, kterým to v áčkových šatech neskutečně sekne a jsou elegantní. Vždy mě mrzí, když se baculky schovávají v neforemných pytlích nebo se rvou do elasťáků. Štve mě, když se na přehlídkových molech promenádují pouze vychrtlé modelky, které často trpí poruchami příjmu potravy,“ zdůrazňuje Langrová, která si oblíbila styl pin-up.

Zatímco Jitka je v organizování podobných akcí zkušenější, pro Hanku to byla premiéra. „Vzhledem k tomu, že že mám teď hodně pracovních povinností, bylo trošku složité dát dohromady modelky i prodávající, zajistit kadeřnici a vizážistku. Ale je to nová zkušenost a těším se na výsledek,“ podotýká.

Držet při sobě a podporovat se

Na své si přijdou i muži, jejichž zrak bude moci spočinout na krásných modelkách všech věkových kategorií a různých konfekčních velikostí. „Také si mohou například pořídit dřevěného motýlka od českého výrobce,“ doplňuje Mrázková, které se přezdívá Paní Ještědová.

A proč by si návštěvníci neměli nechat ujít tuto módní událost? „Myslím si, že teď po koronaviru jsme všichni lační po podobných akcích. My ženy bychom si měly umět udělat radost a držet při sobě a podporovat se,“ odpovídá na otázku Hana Langrová.