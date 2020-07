Vzali se v Zákupech. 14 let poté byli zavražděni v Sarajevu. Svatbu následníka habsburského trůnu si letos připomenou na konci září.

František Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Dnes je to přesně 120 let, co uplynulo od svatby následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este s Žofií Chotkovou. Vyvzdorovaná svatba se 1. července 1900 neodehrála ve vídeňské metropoli habsburské monarchie, ale na zámku v Zákupech. A to i přes překážky a nevůli císaře Františka Josefa I. Podle českolipského historika Martina Aschebrennera, který se věnuje zákupskému panství, totiž císařská rodina pro svatbu hledala místo, které by bylo dostatečně „zapadlé“. Zákupy tehdy patřily Habsburkům, místní si nevšední událost stále připomínají.