Celkem sedmnáct studentů z řad odsouzených zakončilo minulý týden své studium ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Stráž pod Ralskem a převzalo výuční listy v učebním oboru obráběč kovů. Odsouzení museli své znalosti předvést v písemné, ústní i praktické části zkoušky.

Vězni ve Stráži získali výuční list. | Foto: Věznice Stráž pod Ralskem

Studenti přípravu nepodcenili, žádný z nich nepropadl a pět jich absolvovalo s vyznamenáním. „Výuční list i získané znalosti a dovednosti by měly odsouzeným pomoci po jejich návratu do společnosti s hledáním zaměstnání a usnadnit jim tak návrat do běžného života,“ dodala tisková mluvčí věznice Martina Krutinová.