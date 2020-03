„Prostě paráda! Chovu a výcviku tohoto náročného plemene věnuje nezměrné úsilí a péči, obě nám vítězstvím udělaly velikou radost,“ chválila mluvčí strážníků v České Lípě Eva Vlastníková.

Na šampionátu poblíž francouzského města Lyon se fena Ariane poměřila s dalšími psy z České republiky, Francie, Německa, Rakouska, Slovenska, Finska nebo Maďarska. Určené disciplíny jako například stopa, poslušnost, ovladatelnost, obrana, aportování, překonávání překážek zvládala bez zaváhání. Těžkou zkouškou bývá i test s nárazovou střelbou poblíž psa.

„Ve Francii dokonce stříleli hned pět kroků za psem a nesmí se leknout, nesmí reagovat ani na jiné cizí podněty, jen se dokonale soustředit,“ přiblížila Lenka Gahlerová. Jak podotkla, při výběru a výcviku beauceronů se u nás velmi dbá na povahu a jedním z testů je právě i střelba z „devítky“. „Správný pes by měl být k tomu netečný.“

Na právě skončeném mistrovství ji trochu překvapilo, že rozhodčí před náročnou disciplínou „obrana“ začali už nachystaným a „rozhicovaným“ psům sahat do tlam a kontrolovat zuby. „To jsem jinde nezažila, až ve Francii, a tak jsem se vážně bála, aby porotce nepřišel k úrazu,“ vzpomínala na zážitek psovodka.

Lenka Gahlerová připomněla, že beauceroni nejsou módní plemeno a rozhodně se nedoporučují začátečníkům nebo nevyrovnaným či pracovně zaneprázdněným lidem. „Nehodí se do paneláků a potřebují hodně zaměstnat. Mají také sloní paměť. Co jim do ní jednou vložíte, to tam zůstane celý život. Musíte být důslední. Už je nejde přeučit. Proto je to pes jednoho pána,“ vysvětlila Gahlerová. „V nesprávných rukách jsou hodně nebezpeční. Musí cítit, že jste vůdce, ale musí mít k pánovi i neskutečnou lásku, pak udělá cokoli,“ uvedla chovatelka.

Tvrdohlavé aktivní plemeno Beauceron vyžaduje opravdu důkladný výcvik a pevnou ruku, jen tak se může stát celoživotním společníkem a ochráncem „Trénujeme na cvičišti čtyřikrát týdně, neustále jim věnuji hodiny a hodiny,“ řekla Lenka Gahlerová. Beauceron je nejen schopný pracovní pes, ale je oblíbený i na evropských výstavištích a na kynologických cvičištích. Plemeno pochází z francouzské provincie Beauce, je spřízněné s briardem. Oba mají zdvojené paspárky což je pátý prst na zadní noze. Podle Gahlerové se mistrovství světa účastnili i chovatelé plemene bouvier a pikardský ovčák. „Francouzi jsou na svá národní plemena hrdí. O beauceronech říkají, že potřebují ocelovou pěst v sametové rukavici,“ doplnila Gahlerová.

Práce za čtyři chlapy

Ve službě v českolipských ulicích je jí oporou dvouletý Lancelot, kterému říká Lancy. Svým zjevem budí pozornost i respekt. Městská policie ho nasazuje při hlídkové činnosti v rizikovějších lokalitách města, chodí i na namátkové kontroly do barů, do zahrádkářských kolonií, k nádraží i Kauflandu. Černý Lancy dokáže pachatele nejen odhalit, ale i vystopovat a zastavit.

„Jakmile se někdo schovává ve tmě nebo za keřem, pes ho označí štěkotem. Pro nás je to výhoda, že nemusíme vstupovat do míst, kde si nejsme jistí,“ řekla psovodka, která u MP nefunguje jako běžný okrskář, ale jde tam, kde ji potřebují. „V krizových chvílích pes udělá práci za další čtyři pořádné chlapy. Když Lancy na nepřizpůsobivé nebo agresivní lidi zaštěká, hned přestávají a stáhnou se,“ dodala Lenka Gahlerová.