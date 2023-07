Letošní Letní slavnosti, které se jako tradičně odehrály první červencovou sobotu na autobusovém nádraží v Dubé, byly v mnoha ohledech výjimečné, neboť svým návštěvníkům nabídly něco dosud nevídaného. Touto akcí Dubá zároveň oslavila výročí 770 let od první písemné zmínky o městě.

Slavnosti společně zahájili oblíbený moderátor Aleš Cibulka a starostka města Irena Žalovičová.

Jako první se divákům představily naprosto úchvatné mažoretky Queens Štětí. Tato děvčata, rozdělená do tří oddílů (děti, kadetky a seniorky), všem hned v úvodu rozproudila krev v žilách. Klobouk dolů před složitými sestavami nejzkušenějších mažoretek i roztomilostí a šikovností malých slečen. Všechny byly za svou zručnost odměněny náležitým potleskem. Velký obdiv patří samozřejmě i jejich trenérkám, neboť na děvčatech bylo vidět, jak skvěle byly připravené, a že se této činnosti věnují s radostí. Ne nadarmo se mažoretky ze Štětí pyšní několika tituly mistryň světa.

Jako další se divákům představil místní Karate klub Beringin, jehož členové pod vedením senseie Jiřího Souška předvedli na rozpálených Tatami nejen maximální soustředění, ale také působivou ukázku tradičního karate. Zcela zaslouženě mají členové KK Beringin doma již mnoho ocenění, medailí a pohárů z národních i světových soutěží.

Velmi povedené bylo také vystoupení žáků Základní umělecké školy Doksy a její dubské pobočky. V jejich podání si diváci poslechli hru na klavír, flétnu, kytaru, ale i zpěv. Věříme, že děti v sobě budou pod vedením svých učitelek rozvíjet hudební talent i nadále.

Smích na tvářích vykouzlila nejen dětem šermířská pohádka v podání skupiny historického šermu Garde ze Cvikova. Diváků postupně přibývalo a jako další to v Dubé rozjela Patrola – Šlapeto. A věřte, že mnozí v publiku si s nimi i zazpívali.

S úderem čtrnácté hodiny se víceúčelové hřiště za autobusovým nádražím zaplnilo pěnou, kterou zde pro děti připravili hasiči z Dubé a Zákup. Tato „atrakce“ je oblíbená zejména u dětí, které se do pěny vrhly téměř po hlavě a mnohdy v ní na okamžik i úplně zmizely. Rodiče jejich pohyb mohli chvílemi sledovat snad jen podle nadšeného pištění. Malé postavičky obalené jarovými bublinkami se hemžily téměř všude a v pěně se pořádně vyřádily.

V době, kdy si děti užívaly pěnu, se před pódiem objevil neuvěřitelný dav fanoušků. Odhadnout jejich počet si netroufáme, ale věříme, že řekneme-li tisíc lidí, nebudeme daleko od pravdy. Kde se tu všichni vzali? To je jednoduché, hlavní hvězdou letošních slavností byla přeci mnohonásobná zlatá slavice Lucie Bílá, kterou hrou na klavír doprovodil Petr Malásek. Lucie je charismatická, milá a vtipná žena, když k tomu připočtete ještě její zvučný hlas, je jasné, že přijet se na ni podívat, se vyplatilo i těm, kdo to do Dubé měli opravdu daleko.

Jsme moc rádi, že přijala pozvání účastnit se slavností v Dubé. I díky ní se letošní ročník nesmazatelně zapíše do paměti nás všech. Věříme, že i Dubá utkví v paměti naší slavice, a to nejen díky originálnímu dárku v podobě nádherné kytice bílých gerber, které pro ni vyrobila paní Tereza Hromádková – držitelka ocenění Regionální českolipský produkt roku 2022, které získala za své Božské květiny vyráběné z papíru, jež nikdy neuvadnou. A aby na nás nezapomněly, ani Lucčiny chuťové pohárky, odvezla si z Dubé i kousek třešňové bublaniny, kterou upekla pro vystupující a organizátory paní starostka a několik mini zákusků z místní cukrárny paní Květy Knížové, kterými jistě udělala radost i svému příteli.

Po tomto krásném vystoupení přišlo na řadu vyhlášení soutěže, v níž stačilo správně odpovědět na otázku, ke kterému roku se datuje první písemná zmínka o městě. Cen bylo mnoho a stály za to.

O podvečerní zábavu se postarala hudební skupina Lithium. Tito mladí pánové možná ještě nejsou tak známí jako třeba Lunetic, ale mají ohromný potenciál a pevnou základnu fanoušků. Kluci to umí pořádně rozbalit. Další skvělou hudbu jsme si poslechli v podání kapely Katapult Revival a protože se jednalo o notoricky známé songy, publikum si spoustu písniček mohlo i zazpívat. Mnozí neváhali a využili i prostoru k tanci.

Když Katapult „vystřelil“ z pódia, vrátili se k nám opět šermíři, kteří divákům tentokrát předvedli napínavé šermířské souboje. Nutno podotknout, že nejsilnější fanouškovskou základnu si během pár zařinčení mečem vytvořil „Děda“, kterému patřil obdiv všech za to, jak se v 70 letech, vedru a těžké zbroji dokáže svižně ohánět. Nakonec byl sice poražen, ale nic svým soupeřům nenechal jen tak zadarmo.

Předposledním bodem celodenního programu bylo vystoupení kapely Vladimír Band. To byla jízda, tančilo se, zpívalo se, zábava to byla parádní. Vrcholem večera byla ohňová show v podání SHŠ Garde, z níž se doslova tajil dech. Působivá show plná plamenů a rytířských soubojů s plápolajícími zbraněmi si diváci užili až do konce slavností, nad kterými rozzářil oblohu nádherný ohňostroj.

Celý den byla atmosféra uvolněná, pivo příjemně vychlazené, všude voněly klobásy, k dispozici bylo velké množství prodejních stánků s nejrůznějším sortimentem a také pouťové atrakce Lunaparku Tříska, na kterých se vyřídili malí i velcí.

Letošní slavnosti byly zkrátka jedinečné, a to nejen díky účinkujícím, obrovskému počtu návštěvníků, ale také díky nebývale velkému množství sponzorů a lidí, kteří se podíleli na organizaci akce a jejím hladkém průběhu. Všem patří velký dík. Na viděnou příští rok.

Autor: Zuzka Martínková