Vypuštěné rybníky na Českolipsku se staly smrtící pastí pro jeřáby popelavé, kteří v této oblasti pravidelně hledají potravu a nocují. Uvízli v bahně na dně a zatímco dva ptáky se nepodařilo zachránit, třetí se zotavuje v Záchranné stanici Huslík v Poděbradech.

Petr Lumpe zachraňuje tonoucího jeřába popelavého. | Video: Jeřábí život

„Jednoho jsme objevili už mrtvého. Druhého se nám sice z bahna podařilo vytáhnout, ale byl už naprosto vyčerpaný, prochladlý a záhy také uhynul. Ve třetím případě byl jeřáb ještě schopen převozu do Záchranné stanice Huslík, kde se o něj nyní starají a brzy snad bude moci být vypuštěn zpět do volné přírody,” popsala nešťastnou událost ornitoložka Markéta Ticháčková, která sleduje jeřáby v České republice v rámci projektu Jeřábí život přes deset let.

Naprostá většina evropských jeřábů popelavých je v tuto dobu na své migrační cestě k zimovištím v jihozápadní Evropě. V důsledku globálního oteplování a změně klimatu ale stále narůstá počet jedinců, kteří neodlétají a zimují u nás.

Díky mírnějším zimám a menší sněhové pokrývce jsou jeřábi stále schopni najít dostatek potravy a nenutí je nic k tomu, aby trávili zimu jinde. „Bohužel tak ale musí čelit i novým nástrahám, jako jsou například vypuštěné rybníky během výlovů, které pro ně, jak se ukazuje, představují velké nebezpečí,“ zdůraznila mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Aktuálně ochranáři hledají řešení, jak podobným tragédiím předcházet. Jedná se totiž o první zaznamenaný případ tohoto druhu. „Úhyn jeřábů nejčastěji způsobují přirození predátoři jako například lišky. Nebo se jim často bohužel stávají osudnými dráty elektrického vedení. Uhynutí v bahně jsme ale zaznamenali poprvé,” sdělil ornitolog z regionální pracoviště Kokořínsko - Máchův kraj Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Petr Lumpe.

Monitoring těchto ptáků ornitologům usnadňují speciální GPS-GSM vysílače, které za účelem výzkumu a ochrany Ticháčková umístila na různé jedince, z toho zři z nich se právě teď pohybují na Českolipsku. „Vysílačky mapují, kde tito jeřábi nocují. A tam také většinou tráví noci i celé hejno. To je pro nás obrovská výhoda, protože každé ráno pak můžeme na jisto jezdit kontrolovat přesné lokality, jestli tam neuvízl nějaký další nešťastný jeřáb,” řekla Ticháčková.

Výzkum a ochranu jeřábů popelavých dlouhodobě podporuje i liberecká zoo ze svého fondu In situ, kam putují dvě koruny z každé prodané vstupenky do zoo. „Projektu Jeřábí život už mimo jiné poskytla právě i tyto speciální vysílačky, které jsou pro monitoring a záchranu těchto impozantních ptáků klíčové,“ dodala Tesařová.