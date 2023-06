Frézováním asfaltového povrchu poměrně úzké ulice Rumburských hrdinů v Novém Boru začalo ve středu 7. června pro tamní řidiče, různé dodavatele a zejména obyvatele velkého sídliště, dopravní peklo. Vykličkovat spletí malých uliček není jednoduché, a koncem června bude ještě pár dnů hůř, až budou asfaltéři dělat novou vozovku.

Novoborské potýrá oprava ulice k velkému sídlišti. Právě začala frézováním | Video: Deník/Petr Pokorný

„Tak se do nás pustili! Vůbec si neumím představit, jak to tady chtějí udělat, aut je tu spousta, já chodím s chodítkem a potřebuji do města, ale netuším zda se tam teď dostanu,“ řekla Irena Nováková, obyvatelka sídliště, když procházela s chodítkem kolem stroji ucpané ulice. „Říkali, že ještě chtějí udělat i internet, tak rozkopou chodníky, už jsou připravené výkopy všude kolem,“ podotkla. Jiná kolemjdoucí žena, která pracuje v sousedící slévárně, si ulevila: „Prach, rámus, není kam uhnout. Je to šílené, přitom tahle silnice nebyla v tak špatném stavu!“

Podle sdělení novoborské radnice se řidičů a obyvatel novoborské ulice Rumburských hrdinů a tamějšího sídliště dotknou výraznější dopravní omezení kvůli pokračující práci na celoplošné opravě krajské komunikace III/26847 z Nového Boru do Radvance. Ta je pro běžnou dopravu uzavřena. S frézováním dopravní stavbaři postupují v úseku od křižovatky ulic Liberecká a Rumburských hrdinů po křižovatku u bývalé sklárny Zahn. Omezení budou mít vliv rovněž na autobusovou dopravu.

„Společnost Strabag, která provádí opravu krajské silnice, zahájí ve středu 7. června frézování vozovky v daném úseku. To podle jejího sdělení bude probíhat za provozu, který bude sveden do jednoho směru,“ upozornil na webu Nového Boru Lukáš Michvot z odboru rozvoje města.

Následně mají stroje v tomto úseku od pondělí 26. června do čtvrtka 29. června 2023 pokládat nový asfaltový povrch. Hned první den, tedy 26. června 2023, si práce vyžádají úplnou uzavírku od Liberecké ulice po sklárnu Zahn. V této souvislosti společnost vyzývá rezidenty sídliště, aby v uvedený den odstavili vozidla mimo trasu staveniště. Ze sídliště bude možné vyjet pouze z jeho spodní části u sklárny Zahn a následně přes Radvanec. Řidiči mohou využít také panelovou cestu v ulici U Slévárny.

V souvislosti s tím budou autobusové linky 441 (Nový Bor-Cvikov-Krompach), 474 (Nový Bor-Sloup v Č.-Svojkov-Zákupy-Mimoň) a 481 (Okrouhlá-Nový Bor-Sloup v Č.-Chotovice-Nový Bor-Okrouhlá) jezdit od pondělí 5. června do pátku 30. června 2023 podle výlukových jízdních řádů. Po tuto dobu nebudou autobusy zajíždět na zastávky Lesní hřbitov a na Liberecké. Cestujícím zmíněných linek bude sloužit zastávka na náměstí Míru v Novém Boru.