Nechyběl ani starosta města František Kučera, který se převtělil do postavy Dáši z populárního televizního seriálu Most!. Průvod si udělal výlet k parkovišti u Panské skály, kde byl pro účastníky připraven stan, muzika v podání Country Rebels a zabijačkové občerstvení. Kdo si dal s převlekem práci, rozhodně nepřišel zkrátka, nechyběla totiž soutěž o nejlepší masku, a to v dětské i dospělé kategorii.