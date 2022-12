„Vracíme tím původní stav a význam naší kostelní věži. Je to taková malá "výměna" za Boží hrob, který jsme od římskokatolické církve získali do správy,“ dodala Bizoňová. Podle místostarostky teď oba zvony zůstanou v kostele vystaveny až do 27. 5. 2023, kdy budou vysvěceny a slavnostně zavěšeny. Věž kostela v Mimoni byla postavena roku 1674.