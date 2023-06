Policisté z Libereckého kraje v České Lípě soutěžili o regulovčíka roku 2023. Znejistili tak některé řidiče.

V České Lípě se konala soutěž Regulovčík 2023 | Video: Deník/Petr Pokorný

Jednu z řidiči neoblíbených křižovatek na Českolipsku si vybrali policisté pro 15. ročník krajské soutěže dopravních policistů v řízení provozu pomocí pokynů. Praktická část proběhla v úterý 30. května dopoledne na křižovatce ulic Purkyňova, Okružní a Borská poblíž benzinové čerpací stanice Shell v České Lípě a prošlo jí celkem 12 policistů, mužů i žen z šesti útvarů služby dopravní policie v kraji.

„Řekla bych, že řidiči si docela věděli v této situaci rady, až na jednu chvíli, kdy špatně vyjel jeden a všichni za ním odbočovali, když neměli. Ale jinak to docela zvládli,“ komentovala své dojmy dopravní policistka Zuzana Červená z Jablonce nad Nisou.

Jako nejlepšího vybrali hodnotící komisaři podpraporčíka Lukáše Musílka z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou. Druhou příčku obsadil loňský vítěz krajského kola, praporčík Zdeněk Prokopec z dopravního inspektorátu v České Lípě, a 3. místo náleží podpraporčíku Danielu Čížkovi z libereckého dopravního inspektorátu. Policisté z 1. a 2. místa se zúčastní celorepublikového kola této soutěže, která proběhne v září v Olomouci.

Jak popsal Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie v Liberci, jednotliví rozhodčí hodnotí výkon soutěžících podle více kritérií. „Například hodnotí přesnost a srozumitelnost prováděných pokynů, soulad pokynů s ustanoveními zákona o silničním provozu, správné zhodnocení bezpečnostní situace na křižovatce, plynulost odbavování všech směrů, zda se nevytváří kolony, ale také způsob řešení mimořádných situací, kterou jsme tady i viděli, když projíždí vozidla Integrovaného záchranného systému s majáky,“ vysvětloval kapitán Frieser. Body získávají i svojí ústrojí, zda je kompletní a čistá, používáním doporučené píšťalky či bílých rukavic. „Hodnotí se také celkový dojem a jistota prováděných pokynů,“ poznamenal.

Bílé doplňky už nejsou policistům nařízené, ale když je použijí, mají podle Jana Friesera dobrou zkušenost, že řidiči a chodci pak lépe chápou pokyny policisty při řízení provozu na křižovatce: „Provoz na takových křižovatkách už běžně neřídíme, ale jsou situace vyvolané mimořádnými stavy, například nehodami, které takovou znalost vyžadují,“ dodal Frieser a pochvaloval si, že provoz na hlavním průjezdu městem byl během soutěže poměrně klidný a vypnuté semafory nezpůsobily žádný kolaps dopravy.

„Tuhle práci jsem zažil před třiceti roky, když jsem začínal, v Praze na křižovatce U Bulhara. Vím, co to obnáší, když jsou od vás 15 centimetrů rozjetá auta, výfukové plyny. Byla to tam tehdy zajímavé a „odvážné“, tak jsme se dnes přijel podívat na naše policisty, kteří jsou odvážní,“ řekl Pavel Bartoš, náměstek krajského policejního ředitele. „Řidiči by měli znát pokyny policistů a umět na ně reagovat.“

Soutěže Regulovčík 2023 se zúčastní dopravní policisté z územních odborů Policie ČR Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa a také z dopravního družstva Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Výsledky byly za přítomnosti krajského policejního ředitele Libora Špráchala slavnostně vyhlášeny odpoledne v prostorách nového školicího střediska Driving Camp v Sosnové, kde proběhla i teoretická část soutěže.

Vítězové si odnesli poháry a všichni soutěžící získali účastnickou medaili, diplom a upomínkové drobné dárky.