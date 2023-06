FOTO, VIDEO: Skalice u České Lípy patřila hasičům, akce bavila malé i velké

Především radovánky pro děti, výborné občerstvení, kdy guláš a dršťková polévka z polní kuchyně šel na dračku, ale také celá řada hasičských automobilů včetně nejmodernější Scanie od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, zaplnily v sobotu náves a její okolí ve Skalici u České Lípy. Hasičské slavnosti se zde vrátily po řadě let opět do centra vesnice. „Jsem strašně rád, že se nám podařilo najít řešení a vrátit po mnoha letech tyto slavnosti z hřiště opět do centra obce,“ uvedl ještě v době příprav místostarosta obce Jaroslav Balaš.

Skalice patřila slavnostem hasičů. | Video: Deník / Petr Pokorný