Liberecký kraj – Spolek Šance zvířatům letos slaví pět let existence. Za tu dobu dosáhl řady úspěchů a mezi jeho základní činnosti patří dočasné péče a adopce, kastrační program, osvěta veřejnosti či přednášková činnost. O tom všem jsme si popovídali se statutární předsedkyní Františkou Zverkovou.

Můžete popsat začátky spolku?

Na počátku jsme všichni působili jako dobrovolníci v útulcích a nebyli jsme spokojeni s tím, jak bylo s některými zvířaty nakládáno. Není to myšleno ve zlém, ale jde o to, že jakmile máte v útulku 60 zvířat, není možné se soustředit na psa z množírny, který potřebuje individuální přístup nebo mít v kotci psa po operaci, amputaci atd.

Jaký byl původní cíl?

Primárně jsme spolek založili pro psy, kteří nezvládají útulek a velice rychle se nabalily i kočky. Kočkařky se velice volně připojily (smích). A brzy nás začali oslovovat lidé, co nechtěli dát psa do klasického útulku.

Předpokládám, že samotný proces založení byl náročný…

Docela na pankáče (smích). Zakládali jsme Šanci zvířatům jako studenti. Všechno, co dnes děláme najednou, jsme v začátcích dělali na pětkrát. Dnes už má člověk představu, takže zvládne snadněji komunikovat s úřady, soudy, ministerstvy atd. Začátky byly těžké…

Máte za sebou první „pětiletku“. Tušili jste, že to dojde tak daleko?

Hlavně jsme si mysleli, že to zůstane malinké, v pár lidech. Ale na popud velkého zájmu nejen ze strany veřejnosti, ale i obcí, jsme nadále rostli. Až nás to samotné překvapilo.

Vše děláte ve svém volném čase?

Ano, je to tak. Ale v nedávné době jsme zavedli alespoň dohodu o pracovní činnosti pro ty, kteří činnosti obětují soukromí, co mají depozitum, např. v Mnichově Hradišti, kde tím žije celá rodina. Není to normální mzda, symbolických pár tisíc, taková kompenzace za útěky z normální práce. Do budoucna bychom ale chtěli alespoň dva lidi na plný úvazek, kteří by se pak starali o plánovaný azyl. To zatím není možné z finančního hlediska.

Finance. Získáváte nějakou finanční pomoc, např. od města či kraje?

Čerpáme dotace na kastrace koček a dotaci na kastraci psů lidí bez domova.

Když jsme u toho, trpí psi bezdomovců nebo naopak se jim dostává lásky?

Zatímco u spousty těch lidí se na první pohled pozná, že jsou bez domova, tak většinou jejich psi vypadají úplně normálně, nestrádají. Mají normální váhu, bez lysin a dalších problémů.

Takže ne vždy je péče a láska o zvíře podmiňována penězi?

Přesně tak, měli jsme pár případů týraných psů, kteří opravdu živořili, a přitom se jednalo o bohaté lidi.

Dá se vypozorovat nějaký posun ve vnímání ochrany zvířat, množíren atd.?

Určitě ano. Šíříme osvětu prostřednictvím přednáškové činnosti, hlavně se zaměřujeme na téma množíren. Před pěti lety nás kvůli nim pozvali k rozhovoru a sám redaktor o tom nic nevěděl. Teď za námi chodí lidi a ptají se na konkrétní věci, které je zajímají.

Je něco, s čím stále bojujete v rámci osvěty?

Bohužel ano, konkrétně topení koček na vesnici. Stále se snažíme přesvědčit lidi, že je lepší zaplatit kastraci kočky, než ji zatěžovat třemi porody do roka a pak mláďata zabíjet.

Nedávno byla odhalena množírna v Kamenici nad Lipou, kde v otřesných podmínkách žilo na 212 týraných psů. Zákon se tomuto tématu ale moc nevěnuje…

Loni byly i různé konference, kterých se účastnili poslanci a zástupci krajské veterinární správy. Bohužel jediné, čeho se docílilo, byl slib o budoucím povinném čipování psů v roce 2020. Tím není řešená množírna jako taková, je tím řešena kontrola nelegálních transportů.

Angažovali jste se v tomto konkrétním případě?

Nabízeli jsme rovnou příjem psů, nakonec to dopadlo chaoticky. Do konkrétních azylů umístili 20 až 40 psů, což není rozumné, jelikož psy pak nelze socializovat tak, jak je potřeba. Na druhou stranu chápu, že bylo potřeba vše rychle vyřešit.

Transporty. Jak vůbec probíhají?

Po České republice objíždějí dodávky, naloží se štěňata, majitel dostane peníze a celý náklad se pašuje za hranice. Psi nejsou očkovaní, neprodělali karanténu, není neobvyklé, že třetina štěňat uhyne.

Minule nám rozhovor nevyšel, jelikož jste zasahovali u případu množírny…

Ano, přijímali jsme psy z nekomerční množírny v Limuzech u Českého Brodu. Z hlediska plemene se jednalo o knírače a teriéry.

Co je nejpodstatnější udělat jako první krok u psů z množíren?

Vzít psa do domácnosti, aby zjistil, že se nemusí bát cizích zvuků. Ideální je, když může pes z množírny kopírovat chování socializovaných psů. Psa si nevšímat, nenavazovat dlouhý vizuální kontakt a nechat pracovat jeho přirozenou zvědavost. Takové pejsky krmíme nejprve z ruky konzervou, aby s námi vůbec navázali nějaký kontakt, moc jim pomáhá přítomnost dalších psů.

Dokáže tedy taková péče psovi pomoci?

Samozřejmě, na druhou stranu jsou psi, kteří jsou umístění v kotci, co za 5 či 6 let neudělali žádný pokrok. Ideální je tedy dočaskář. V tom útulku na to nemají pracovníci čas. My je nechceme kritizovat, chápeme, že není časově možné věnovat se pár psům, kteří jsou v psychickém rozkladu.

Nedávno se podařilo dosáhnout velkého úspěchu v podobě zákazu kožešinových farem. Myslíte, že je šance, že by se zakázaly i množírny?

Určitě to bude běh na dlouhou trať, lidi z útulků se tím zabývají dlouhá léta, s vznikem Facebooku se to dostalo více na veřejnost.

Sehrál Facebook tedy velkou roli?

Určitě. Facebook podle mě znamenal velký průlom. Dříve to bylo o tom, že nikdo ani nevěděl, co tam je za psy. Teď si mohou lidé spojit utrpení zvířat s konkrétním tvorem. Na druhou stranu má své negativum, je to trošku žumpa. Např. když v komentářích diskutující napadají ty, kteří množili z hlouposti a ne pro peníze, místo toho, aby jim trpělivě vysvětlili, proč nemnožit. Ale to je v každé oblasti, lidé ztrácejí schopnost komunikovat slušně, spoustu věcí by neřekli z očí do očí

V souvislosti s kožešinovými farmami se hodně inicioval spolek na ochranu zvířat Obraz.

Se spolkem spolupracujeme a máme ho rádi. Jejich úspěch spočívá v tom, že nejsou útulkáři. Jedná se o sdružení lidí, kde působí i právníci, kteří se zabývají čistě bojem proti fenoménu, který existuje, zabývají se legislativou a osvětou.

Takže jde vlastně o to, aby spolky spolu spolupracovaly, ale zároveň se soustředily na konkrétní věc, chápu to správně?

Když děláte x věcí najednou, nejde to dělat pořádně a intenzivně. My jsme za Obraz hrozně vděční a se stejnou intenzitou se vrhají na množírny. Pokud to někdo dotáhne do úspěšného konce, tak oni. Dokázali si nastavit fundraising tak, že se práci mohou věnovat na plný úvazek.

Zaměřují se množírny více na psy nebo na kočky?

Lidé mají zájem spíše o psy, navíc množírny reagují na módní vlnu. Když frčel film 101 dalmatinů, najednou boom a spousta lidí měla tento druh psa, dnes jsou to hlavně kabelkoví psíci.

Po jakých plemenech je aktuálně sháňka?

Čivavy, yorkshiři, už méně Jack Russell teriér.

Nadále ale přetrvává rozdíl ve vnímání psů a koček…

Snažíme se servírovat lidem, že je potřeba pomáhat kočkám a psům. Kočkařky jsou užší skupina. Příklad: máte sraženého psa a sraženou kočku. Na psa lidé pošlou peníze do dvou dnů. Někdy se vybere i více, takže jsme schopní zaplatit také veterinární ošetření i kočkám, na které tolik lidí nepřispěje.

Účastníte se i kulturních akcí?

Je to propagace, kde máme stánek s benefičními předměty. Díky tomu si vyděláme na provoz spolku.

Jaké možnosti uplatnění má dobrovolník?

Stále hledáme dočaskáře či depozitáře. Též lidi na stánek, kde by prodávali a dělali promo. Samozřejmě uvítáme materiální a finanční pomoc.

Dočaskář. Co si pod tím pojmem představit?

Je to člověk, co do své péče přijme psa, socializuje ho, poskytne mu zázemí, dokud si ho neadoptuje nový majitel.

Stalo se už někdy, že by si dočaskář pejska či kočičku nechal?

Ano, pár případů už proběhlo. Já osobně mám pár srdcovek, u kterých byl velký problém se jich vzdát a dostala jsem se na rozcestí: buď si nechám psa, nebo přestanu pomáhat.

Jak to je s adopcí?

Snažíme se vybírat majitele tak, aby si se zvířetem perfektně sedli. Leckdy bychom mohli psa nebo kočku udat po týdnu, ale neměli by se tak dobře, jako u nás. Raději si je proto ponecháme déle, než aby pes např. hlídal na firmě, izolovaný od lidí. Chceme si být jistí, že nový domov mu bude na sto procent vhodný, a aby se pes stal členem rodiny.

O jaká plemena projevují lidé největší zájem?

Čím menší, tím lepší. A ideálně světlý pes. Nejhorší kombinace je velký a černý pes. A samozřejmě velký zájem vzbudí čistokrevný pes, lidem často ani nezáleží na jejich povaze. Měli jsme zlatého retrívra, který byl hodný, ale prostě ňouma a zároveň tři křížence, vhodné i na agility. Na retrívra během týdne padesát zájemců, kříženečci oproti nim jen pár.

Stále tedy vítězí povrchnost?

Často ano. Lidé zaplatí symbolický adopční poplatek a získají čistokrevného psa. Např. během týdne jsme udali desetiletou kokřici. Tak rychle by stejně starý kříženec neměl šanci.

Co kočičky, o ně je asi zájem menší?

Zatím jsme byli schopní umístit všechny kočky, i po amputaci či s handicapem.

Vy často i kočky odchytáváte kvůli kastracím? Jaký je potom postup?

Kočka se vykastruje, a pokud je bezpečně tam, kde jsme ji odchytli, vrátíme ji zpět. Samozřejmě pokud tam má i krmiče. Spousta kočkařek žije v ideální představě, že všechny kočky z ulice se seberou a najde se jim domov. Ale kočky-plašanky v zajetí trpí, visí na okně, škrábou, po všem močí a kálí. Nejsou šťastné a těm paním je těžké vysvětlit, aby pochopily přirozenost zvířete.

S tím bezpečím se pojí časté případy údajného trávení, které zaplavují např. Facebook. Dají se nějak doložit?

Případy se moc doložit nedají. Někdo to vyfotí nebo se stane, že se otráví dva psi po sobě, tam se už ta souvislost dá vysledovat.

Co považujte za největší úspěch spolku?

Obecně problém množíren. Před pár lety jsme řešili případ, kdy pán, který žil bez elektřiny, plynu a vody, vyprodukoval 40 kříženců, kteří trpěli i různými druhy postižení, např. slepotou nebo neměli ocas. Já jsem byla v šoku, že nám nikdo nenabídl pomoc.

Čím si to vysvětlujete?

Je to prosté, byli to velcí černí kříženci. Navíc těmto psům uškodí, když se ve stejném časovém horizontu objeví množírny např. s čivavami. Lidé reagují na roztomilost…

Jak případ dopadl?

Řešili jsme ho dlouho. Sám pán nebyl tyran, on ty psy měl rád, navíc ho využívala rodina. Jednalo se o sociálně vyloučeného chudáka, kterému nikdo nepomohl, obec a veterinární správa ho pokutovaly. Když nakonec viděl, jak se prvním odebraným pejskům daří, tak se rozbrečel a sám nám pak zbytek psů dával.

To muselo být náročné pro všechny…

No, po čtyřech letech jsme zjistili, že mu příbuzní navezli další psi, ale to už nenabylo takových rozměrů. Každopádně nás potěšilo, že jsme mohli pomoci nejenom psům, ale samotnému pánovi.

Co vám dodává energii ve vašem úsilí pokračovat?

Ta pomoc a vidět zvířata opět šťastná, je něco, co vás pozitivně nabije. Pak jsou samozřejmě věci, co ji naopak vysají, např. někdy komunikace s lidmi. Všem se nezavděčíte, každý si bude na něco stěžovat.

Co plánujete do budoucna?

Největší projekt, na který se soustředíme a chceme soustředit, je sbírka na koupi nemovitosti, kde bychom zřídili azyl pro zvířata. Já nemohu hned přijmout zvířata, musím to domluvit s dočaskáři.

Máme finanční sbírku schválenou krajem, od nadace Pes v nouzi přes Primu díky Pevnosti Boyard slíbenou částku čtvrt milionu na rekonstrukci. V dubnu proběhne celonárodní aukce tetovacích motivů od tatérů napříč republikou, od toho si slibujeme úspěch.

Pro koho bude azyl určený?

Dlouho nám zůstávají psi, kteří mají nějaký problém. Např. fenečka Jessie, která je bázlivá, plachá, přesto s ní dočaskářka udělala veliký kus práce. Je to pes, který se nenechá pohladit. Tu se snažíme propagovat, kde se dá. Byla odebrána ve Vesci a měla větší štěstí než fenka Dingy, která zemřela.

Dále akutně potřebujeme dlouhodobé umístění pro zvířata, které mají různé handicapy, např. fenka Kelly po úraze páteře, která trpí inkontinencí nebo Wendy mající omezenou pohyblivost.

Na projekt sbírky „Postavte s námi útulek“ se můžete podívat zde a podpořit sbírku na transparentním čú 2301120996/2010. Více o činnosti spolku a o zvířatech nabízených v Šanci zvířatům se dozvíte více na www.sancezviratum.cz.