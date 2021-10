Výbor spolku ocenil 10 osobností, které byly nebo jsou především úzce spjaté s činností spolku. Oceněni byli: Ladislav Smejkal – in memoriam, Miloslav Sovadina, Jaroslav Panáček, Olga Sykáčková, Petr Kühn – in memoriam, Jana Blažková, Miroslav Honců, Zdeněk Pokorný, nejstarší člena spolku 93 letá Marta Ponocná a starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Vlastivědný spolek Českolipska slavil 30 let. | Foto: Vladimír Štěpánský

Minutou ticha vzpomněli na nedávno zemřelé dlouholeté badatele Petra Kühna a Ladislava Smejkala. Několik desítek členů a příznivců Vlastivědného spolku Českolipska na slavnostním setkání v českolipském klubu U bílýho černocha bilancovalo 30 let existence spolku.

