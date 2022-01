Lyžování v srdci Lužických hor. Lyžařský areál v Polevsku přivítal v sobotu 15. ledna nadšené lyžaře a zahájil tak zimní sezónu. V provozu byl hlavní vlek i dětský provázek. K dispozici byla půjčovna a fungovala i lyžařská škola.

Na Polevsku odstartovali zimní sezónu. | Foto: Vít Černý

Odbavovací systém se dočkal kompletní výměny, která by měla předejít problémům se čtením karet. „Zní to neuvěřitelně, ale od poslední pořádné sezóny jsou to tři roky. Vloni by byla asi nejdelší a nejkrásnější sezóna v historii Polevska, ale to jsme se sžívali s koronavirem a na otevření nebylo ani pomyšlení. No a tu zimu předtím jsme to zapnuli na jednu neděli a ještě do toho pršelo, nebyl sníh,“ řekli provozovatelé areálu.V neděli 16. ledna bude areál otevřený od 9 do 16 hodin.