FOTO: Vypsaná fiXa roztančila fanoušky v České Lípě

My máme všechno co chcem, my máme dobrou náladu, zpívá se v písni Kostel, biohazard, McDonald skupiny Vypsaná fiXa. A obojí českolipští fanoušci této party z Pardubic v sobotu večer zjevně měli. Na koncertě v KD Crystal se příchozí zkrátka dobře bavili.

V českolipském Krystalu zahrála Vypsaná fixa. | Foto: Vít Černý

Skákali, zpívali známé texty, tančili a občas vedle zvednutých rukou rozčísl vzduch i letící půllitr. Kapela kolem zpěváka Márdyho se do České Lípy vrátila po dlouhé době a návštěvníkům různých věků nabídla průřez svou více než pětadvacetiletou tvorbou. Nechyběly osvědčené hity jako 1982, Antidepresivní rybička, Dezolát nebo Čtyři slunce, ani písně z poslední řadové desky Kvalita, za kterou byli nominováni na Ceny Anděl.