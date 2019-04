Investice za více než 80 milionů korun má pomoci přilákat především k učňovským oborům více dětí. Další z celkových osmi center otevřel Liberecký kraj také na Střední průmyslové škole v České Lípě.

Svařovací trenažér, instalační stěna, etážová pec nebo vyorávač brambor. To je jen zlomek z dlouhého seznamu špičkového vybavení, které SOŠ a SOU 28. října mohla pro své žáky díky dotaci pořídit. „Naše škola nabízí obory, které jsou na trhu práce velmi žádané, ať už se jedná o zámečníky, obráběče kovů, automechaniky, instalatéry nebo třeba cukráře. Těm všem můžeme nyní nabídnout výrazně lepší zázemí,“ uvádí ředitelka školy Hana Kubátová Ortová. Projekt myslel i na budoucí farmáře, pekaře či studenty oboru ekologie a životního prostředí nebo hotelnictví.

Chtějí být instalatéry

Ambice center přilákat více studentů se podle ředitelky naplňují už nyní. „Po několika letech jsme se zájmem žáků opravdu spokojeni. Už nyní víme, že příští rok nebudeme mít méně studentů než letos. Více dětí, než jsme schopni přijmout, se hlásí například na obory obráběč kovů nebo instalatér,“ vyjmenovává si Kubátová Ortová.

Škola každoročně přijímá do prvních ročníků kolem 250 studentů, po jedné skupině na každý obor. „Pro více dětí by nebylo dostatek vyučujících. Někteří navíc brzy odejdou do důchodu, což by mohl být do budoucna problém. Snažíme se proto vychovávat si s našich absolventů učitele odborného výcviku,“ dodává ředitelka.

Do nedaleké Střední průmyslové školy, kde vzniklo COV pro strojírenství a informatiku, nateklo na rekonstrukce a vybavení přes 60 milionů korun. „Na naší škole se jako na jediné z osmi center nic nového nestavělo. Modernizovali jsme stávající prostory, aby lépe vyhovovaly našemu vzdělávání a aby se děti učily na zařízeních, které dnes nebo v budoucnu běžně uvidí ve firmách,“ říká zástupce ředitele českolipské školy Petr Veselý. Část strojového vybavení pro výuku tu zůstala původní a čeká ho repasování. „Nedokázali jsme na trhu najít adekvátní náhradu. Buď se takové stroje už nevyrábí, nebo jsou nekvalitní,“ dodává.

Stavební úpravou za 40 milionů korun prošlo na průmyslovce sedm dílen, mimo jiné soustružna, frézárna nebo kovárna. „Líbí se mi, že je vše doslova vymazlené do posledního detailu. Ke každému stroji je kompletní vybavení, které žáci mohou pro svou práci potřebovat,“ pochvaluje si Veselý.

Dotace na osm center

Výstavba Center odborného vzdělávání, kterých bude po kraji celkem osm, bude stát více než 593 milionů korun. Liberecký kraj na ně získal dotaci z EU ve výši 456 milionů korun, z vlastního rozpočtu zaplatí přes 110 milionů. „V oblasti školství si nedovedu představit lépe vynaložené investice, které přispějí k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce i celkovému rozvoji kraje,“ podotýká náměstek hejtmana Jan Sviták.

Dokončená jsou nyní kromě České Lípy také COV ve Frýdlantu a Liberci, ještě v dubnu se budou otvírat další dvě ve Vysokém nad Jizerou a Turnově. Na začátku nového školního roku se moderních učeben a vybavení dočkají budoucí skláři v Kamenickém Šenově a příští rok je v plánu otevření posledního COV v Jablonci nad Nisou.